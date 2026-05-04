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Los bomberos de la Diputación de Badajoz entrenan con vehículos de última generación para mejorar sus intervenciones en siniestros viales

Para el desarrollo de esta formación avanzada, Renault España ha donado varios vehículos nuevos, lo que permite a los bomberos entrenar con modelos actuales y reproducir con total realismo las condiciones de un rescate en carretera

Los bomberos del CPEI entrenan con vehículos de última generación.

Los bomberos del CPEI entrenan con vehículos de última generación. / Diputación de Badajoz

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

El Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz ha puesto en marcha el curso 'Operaciones de Salvamento en Accidentes de Tráfico. Nivel Avanzado', una acción formativa esencial con la que los bomberos entrenan con vehículos de última generación con el objetivo de mejorar y garantizar intervenciones rápidas, eficaces y seguras en los numerosos siniestros viales que se atienden cada año en la provincia.

Como asegura el equipo formador, "los coches modernos no se comportan como los de hace años; entrenar solo con vehículos antiguos ya no es suficiente para afrontar un rescate real con garantías". Los vehículos actuales incorporan estructuras reforzadas con aceros de alta resistencia, refuerzos estratégicos y sistemas de seguridad avanzados. Esto hace que las carrocerías sean mucho más rígidas y complejas de cortar, lo que exige herramientas más potentes y una preparación técnica específica, según explica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

Por ello, es imprescindible entrenar con automóviles de última generación, conocer la ubicación de airbags, baterías y refuerzos, y anticipar cómo responderán los materiales durante una excarcelación. De ahí la "centralidad de esta formación", sostiene la diputación provincial, porque los bomberos del Consorcio conocen de primera mano la resistencia real de estos materiales, así como la ubicación de airbags, baterías, pretensores y otros elementos que pueden comprometer la seguridad durante una excarcelación, valorándose como imprescindible entrenar con vehículos actuales, replicando las condiciones reales de intervención para reducir tiempos de rescate y aumentar la supervivencia de las víctimas.

Destrezas clave

En ese sentido, el programa de contenidos incluye destrezas clave como el manejo avanzado de herramientas hidráulicas de rescate, la estabilización de vehículos, la clasificación técnica de atrapamientos y la toma de decisiones en situaciones críticas. Además, se abordan los nuevos planes de excarcelación y los estándares profesionales vinculados a las operaciones de salvamento.

Para el desarrollo de esta formación avanzada, Renault España ha donado varios vehículos nuevos, lo que permite a los bomberos entrenar con modelos actuales y reproducir con total realismo las condiciones de un rescate en carretera. Una aportación que el CPEI ha agradecido, ya que contribuye a mejorar la preparación de los bomberos y, en consecuencia, la seguridad de toda la ciudadanía de la provincia.

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De este modo, el CPEI realiza cada año numerosas intervenciones en accidentes de tráfico en toda la provincia, por lo que esta formación avanzada se convierte en una herramienta "fundamental" para mantener la excelencia operativa y garantizar la seguridad de la ciudadanía. La Diputación de Badajoz refuerza así su compromiso con un servicio público "moderno, preparado y capaz de responder a los retos que plantean los vehículos de nueva generación".

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