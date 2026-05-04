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Política municipal

Don Benito regula las nuevas tasas para la escuela infantil

A partir del próximo curso se implantará un sistema progresivo vinculado a la renta familiar con cuotas de entre 90 y 254 euros

Inauguración de la escuela infantil Doctor Juan Casado en septiembre de 2025.

Inauguración de la escuela infantil Doctor Juan Casado en septiembre de 2025. / LCB

Samuel Sánchez

Don Benito

El Ayuntamiento de Don Benito ha aprobado en la última sesión plenaria la nueva ordenanza reguladora del precio público de la escuela infantil municipal , que sustituirá a la actual tasa de guardería a partir del curso 2026-2027 con un sistema progresivo vinculado a la renta familiar.

Según informaron desde el consistorio dombenitense, ea nueva normativa establece cuotas mensuales que oscilarán entre los 90 euros para familias con ingresos de hasta tres veces el IPREM y los 254 euros para aquellas con rentas superiores a nueve veces este indicador.

Bonificaciones

Además, se contemplan bonificaciones del 50% para colectivos con especial protección social, entre ellos menores con discapacidad, familias numerosas, monoparentales con bajos ingresos o familias con varios hijos matriculados simultáneamente.

La ordenanza también incorpora una reserva de plaza mediante una fianza equivalente a una mensualidad, que será reembolsada una vez formalizada la incorporación del menor.

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Desde el Consistorio destacan que esta actualización busca ajustar el servicio a la realidad económica actual, reforzar su sostenibilidad financiera y garantizar un acceso más equitativo para las familias dombenitenses.

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