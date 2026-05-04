Fondenex denuncia ante la Fiscalía el robo del Tesoro de Villanueva en el Arqueológico de Badajoz

El Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) ha presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Badajoz por el robo cometido en el Museo Arqueológico el pasado 25 de abril, donde fue sustraído casi en su totalidad el Tesoro de Villanueva, compuesto por 149 monedas de oro, de las cuales los ladrones se llevaron 144.

Esta denuncia, sostiene la organización, no se dirige únicamente contra los responsables del robo, sino también contra los responsables de la Junta de Extremadura, administración gestora del museo. De esta forma, Fondenex asegura que una posible omisión en las obligaciones de custodia pudo facilitar la comisión del robo.

En ese sentido, la entidad recuerda que los museos que albergan bienes integrantes del patrimonio histórico deben contar con planes de seguridad integrales, actualizados y adaptados a sus colecciones e instalaciones. Estos planes, señala, deben incluir medidas frente a robos, intrusiones y vandalismo, así como protocolos de emergencia y actuación.

Fondenex plantea además una serie de cuestiones que, a su juicio, deben ser investigadas, entre ellas si existían evaluaciones periódicas de riesgo, sistemas de videovigilancia eficaces, alarmas operativas, protocolos de respuesta inmediata, control efectivo de accesos y planes de autoprotección actualizados.

Infracción muy grave

En su denuncia, la entidad advierte de que la infracción de la Ley de Instituciones Museísticas de Extremadura podría llegar a considerarse muy grave si las monedas no son recuperadas y se producen daños irreversibles en los bienes integrantes de la colección. En ese caso, las sanciones previstas podrían oscilar entre más de 30.000 y 350.000 euros.

Entre los indicios que Fondenex considera objetivos para justificar la investigación figuran la posible facilidad de acceso al recinto, la vulneración de elementos físicos mediante fuerza simple, la eventual insuficiencia de videovigilancia, la falta de imágenes útiles para la investigación, la ausencia de protocolos de acceso urgente y la desproporción entre el valor del bien sustraído y el nivel de protección existente.

Finalmente, la entidad concluye que deben esclarecerse las posibles vulnerabilidades estructurales y la eventual relación causal entre las deficiencias de seguridad y la comisión del robo.