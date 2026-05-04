Más de 600 perros competirán en la 45ª edición de la Exposición Internacional Canina de Badajoz

Un jurado internacional, 600 perros y un nuevo concurso. Este 10 de mayo, la Institución Ferial de Badajoz (IFEBA) celebrará su 45ª edición de la Exposición Internacional Canina de Badajoz para convertir a Badajoz en la capital europea del mundo perruno. Con un calendario similar al de ocasiones anteriores, promete una jornada llena de diversión, profesionalidad y nuevas actividades para todos los públicos.

El evento, organizado por la Sociedad Canina de Extremadura (S.C.E.) y promovido bajo la denominación 'Badajoz Dog Show', es una cita consolidada dentro del calendario oficial de la exposición. Además, trae como novedad la creación de la 'Pasarela Canina Badajoz 2026', según anunció la encargada de Relaciones Públicas de la S.C.E Elena Thovar. Esta iniciativa busca acercar el mundo canino a un público más principiante y que todas las familias que lo deseen puedan llevar a sus mascotas al evento. La participación estará abierta a todos los perros que asistan previa inscripción en el recinto antes de las 12.00 horas, cuando dará comienzo el desfile. Los participantes saldrán en grupos de tres y el jurado seleccionará a los ganadores de cada ronda en categorías como 'el más simpático' o 'el más guapo' hasta la celebración de la gran final, que se podrá disfrutar a partir de las 15.30 horas. Como premio, el perro ganador será la imagen del cartel de la exposición del próximo año.

Manteniendo la esencia de años anteriores, "contará con un despliegue de jueces internacionales de primer nivel llegados desde Brasil, Finlandia, Holanda e Irlanda, entre otros muchos", según ha asegurado la presidenta de la sociedad, Carmen Gil. Ellos serán los encargados de evaluar a los aproximadamente 600 perros de razas exóticas y poco comunes procedentes tanto de España como del resto del mundo.

Una responsabilidad social

Como parte de su compromiso con la educación, la organización estará repartiendo a lo largo de esta semana 12.000 entradas gratuitas en todos los centros educativos de la ciudad para fomentar la asistencia de niños y sus familias. Además, durante el evento, aquellos propietarios que deseen regularizar la situación de sus mascotas de pura raza sin documentos podrán tramitar el Registro de Raza Canina -RRC- para iniciar el pedigrí oficial.

Respecto a la evolución del certamen y su apertura al público general, Thovar subrayó el cambio de mentalidad de esta edición al darse "cuenta que la gente veía este mundo como algo elitista que requería conocimientos expertos". Desde la asociación, quieren "que el perro pase el día en familia y que todos, sin excepción, se sientan bienvenidos". Con esta iniciativa, la S.C.E. pretende trasformar la competitividad en una jornada de convivencia ciudadana y crear conciencia sobre el bienestar animal y la responsabilidad que conlleva tener una mascota en casa.

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Por su parte, Gil, destacó que, tras 45 ediciones, la exposición se mantiene "fiel a la Institución Ferial, con un plantel internacional de primer nivel". En este sentido, la concejala delegada de IFEBA, Elena Salgado, ha resaltado la importancia de acoger un evento de tal magnitud y trayectoria. "La Exposición Internacional Canina es una de las citas más emblemáticas de nuestro calendario y han demostrado una fidelidad absoluta a esta institución", añadiendo que son un "motor clave para atraer visitantes internacionales a Badajoz".