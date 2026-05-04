El juez deniega la puesta en libertad al acusado de la muerte de Juan Carlos Olaya en La Siberia

El titular del Juzgado de Instrucción de Herrera del Duque ha denegado la libertad provisional al acusado de la muerte de Juan Carlos Olaya, el vecino de 46 años de Garlitos que desapareció el 7 de enero de 2024 y cuyo cadáver fue encontrado 10 meses después en un paraje de Siruela, en La Siberia extremeña.

El hombre está en prisión desde el 26 de febrero de 2025, cuando fue detenido junto a su sobrina, pareja sentimental de la víctima, por su presunta implicación en el crimen. Él está investigado como presunto autor de un delito de homicidio y ella, por otro de omisión del deber de socorro.

Ambos comparecieron ante el juez el pasado 14 de abril. El varón negó su participación en los hechos y la mujer, que está en libertad con cargos, se acogió a su derecho a no declarar.

Tras su comparecencia en sede judicial, la defensa del acusado, en manos de Enrique González de Vallejo y Alicia Alfonso, solicitó su puesta en libertad provisional, que el juez ha rechazado al entender que ninguno de los argumentos alegados por esta parte desvirtúa esta medida cautelar. González de Vallejo ya ha anunciado que recurrirá el auto del magistrado.

La acusación particular, que ejerce SM Abogados Penalistas, se opuso a su salida de la cárcel hasta la celebración del juicio. Los abogados de la familia de Juan Carlos Olaya sostienen que tío y sobrina tuvieron participación en su muerte, aunque no será hasta que culmine la instrucción cuando determinen qué hechos imputan a cada uno de ellos.

Más declaraciones

Este martes está previsto que continúen las declaraciones en relación con esta causa en el juzgado de Herrera del Duque, donde están citados varios vecinos y un guardia civil adscrito al grupo Viogén. Estos testigos podrían ser los últimos que comparezcan ante el juez, pues la instrucción ya ha encarado su recta final.

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El acusado reconoce que estuvo con el fallecido y con su sobrina en el monte el día de su desaparición, pero asegura que los dejó a ambos en el campo y que regresó a su pueblo, Sancti Spíritu, solo. Asimismo, mantiene que no se peleó con Juan Carlos Olaya en ningún momento y que no supo que estaba desaparecido hasta que la Guardia Civil inició la investigación, pues lo que le dijo su sobrina es que la víctima se había marchado a Barcelona, donde vivían sus familiares.