Monesterio reabre las puertas de la ermita de la Virgen de Tentudía tras las obras de restauración

Finalizaron las obras de pintura y restauración de la ermita de la Virgen de Tentudía de Monesterio. Para dar cuenta del resultado de estas intervenciones, la Hermandad organizó una celebración que, también sirvió para el reencuentro de los fieles con su patrona. Centenares de personas llenaron el templo para participar en la Eucaristía de inauguración que se celebró el pasado domingo, 3 de mayo, oficiada por el sacerdote, Casimiro Lozano Durán.

Lo que inicialmente se contempló como un mes de obras y, por tanto, de cierre al culto de la ermita, se ha prolongado durante casi 3 meses. Las lluvias del invierno han retrasado el arreglo de las filtraciones de agua que provocaban humedades e incluso grietas en la estructura. Finalmente, el templo luce como nuevo. Es una gran noticia ver como el patrimonio histórico recupera su esplendor y, todo ello, gracias al empeño y el trabajo desarrollado por la Hermandad y a la implicación de todo un pueblo que, a través de sus donativos, ha logrado recaudar los casi, 8.000 €, que han costado las obras de pintado y restauración.

Pauli Delgado, Hermana Mayor de la Hermandad de la Virgen de Tentudía de Monesterio, ha expresado su satisfacción y la de todo el grupo de mujeres que integran la junta directiva. Lo que en principio parecía un simple lavado de cara del templo, reveló problemas que, una vez vistos, eran necesario arreglar. Entre ellos, la impermeabilización de la cubierta y de la cúpula, incluyendo la restauración y el sellado de la decena de ventanas que la rodean, así como de todas las lucernas exteriores del templo.

Agradecimientos

La “implicación de vecinas y vecinos, así como la del empresariado local ha sido fundamental para el mantenimiento del patrimonio religioso de nuestra ermita”, señala Pauli Delgado. Gracias a este esfuerzo conjunto se han logrado recaudar los casi 8.000 € necesarios para esta intervención. “Los empresarios han aportado donativos muy generosos”, expresa la Hermana Mayor.

A ellos, se unen las aportaciones particulares del vecindario y la contribución económica de quienes han adquirido papeletas para la rifa de un grabado del pintor Eduardo Naranjo. No menos importante ha sido el trabajo “gratuito, generoso y desinteresado”, del albañil José Carlos Talamino, o a la labor desarrollada por el pintor, ‘Pinturas Atienza’, que, “se ha ajustado al máximo a nuestro presupuesto”. Por último, la Hermandad, extiende su agradecimiento al ayuntamiento de Monesterio que “está realizando la pintura exterior y el compromiso de pintar el campanario del templo”.

Ceremonia de inauguración

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La ceremonia de presentación se celebró coincidiendo con la celebración del Día de la Madre. En este contexto, la Hermandad invitó a todos los asistentes a la misa del domingo, a subir al camarín de la Virgen de Tentudía. Un momento, “más que emotivo y respetuoso”, señala Pauli Delgado, ideado con la intención de “honrar a nuestras madres, --las que están y las que se fueron--, del mismo modo que, mostrar devoción, contemplando, en ese momento tan íntimo y cercano, la imagen de la patrona”, concluye la Hermana Mayor.