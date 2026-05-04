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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 4 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
"Parece que estamos en un circuito de Fórmula 1": vecinos de Cerro Gordo en Badajoz denuncian el ruido de la autovía y piden pantallas acústicas
Aseguran que el repintado de las bandas sonoras en la calzada tras las obras ha multiplicado las molestias, especialmente por la noche: "Es cada vez peor, no se puede conciliar el sueño"
La asociación vecinal estudia una recogida de firmas para conseguir mediciones que demuestren que los niveles sonoros superan los límites asumibles para el descanso
La novela 'El mundo que había de venir' de Francisco Vaz reflexiona en Badajoz sobre los autoritarismos
Fundación CB acogerá el estreno del libro del autor extremeño hoy a las 19.00 horas en Montesinos 22
Susto en el Parque Infantil de Badajoz: prenden fuego a un árbol y tienen que acudir los bomberos
Todo indica que ha sido intencionado
Promedio apuesta por reciclar el aceite de cocina
Se distribuirán embudos para facilitar la recogida doméstica en 48 localidades, con el objetivo de evitar que un solo litro de residuo contamine hasta mil litros de agua
Prioridad Nazi
Comienza así el camino que nos enfrenta a unos con otros, que señala como falsos responsables de nuestros problemas a quienes más los padecen, y planta la semilla del odio entre quienes deberíamos considerarnos iguales en derechos y libertades
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas