Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 4 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Aseguran que el repintado de las bandas sonoras en la calzada tras las obras ha multiplicado las molestias, especialmente por la noche: "Es cada vez peor, no se puede conciliar el sueño"

La asociación vecinal estudia una recogida de firmas para conseguir mediciones que demuestren que los niveles sonoros superan los límites asumibles para el descanso

Fundación CB acogerá el estreno del libro del autor extremeño hoy a las 19.00 horas en Montesinos 22

Todo indica que ha sido intencionado

Se distribuirán embudos para facilitar la recogida doméstica en 48 localidades, con el objetivo de evitar que un solo litro de residuo contamine hasta mil litros de agua

Noticias relacionadas

Comienza así el camino que nos enfrenta a unos con otros, que señala como falsos responsables de nuestros problemas a quienes más los padecen, y planta la semilla del odio entre quienes deberíamos considerarnos iguales en derechos y libertades