Nueva agresión en el Marcelo Nessi de Badajoz: un interno golpea con una defensa a un vigilante de seguridad

Un vigilante de seguridad del centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi de Badajoz tuvo que recibir asistencia médica el pasado sábado tras ser agredido con una defensa por uno de los internos.

Los hechos, según los testimonios recogidos por este diario, ocurrieron a la hora de comer, cuando el interno, que había sido trasladado por la Policía Nacional al Marcelo Nessi solo unos días antes de esta agresión después de que no hubiera regresado de un permiso de fin de semana, se encontraba "muy nervioso" y en un momento dado lanzó la bandeja de la comida.

Cuando los dos vigilantes de seguridad intervinieron para calmarlo, el interno logró arrebatar la defensa a uno de ellos y golpeó al otro con ella. Ambos profesionales, con una dilatada experiencia profesional, lograron quitarle la defensa "al instante" y reducirlo.

Aunque llegaron refuerzos, los dos vigilantes ya tenían controlada la situación, según las mismas fuentes.

El vigilante al que agredió con la defensa, que está a punto de jubilarse, fue atendido por los servicios sanitarios, aunque sus lesiones, afortunadamente, no revestían gravedad.

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Esta agresión se suma a otras que han sufrido los trabajadores del Marcelo Nessi, que desde hace años denuncian la sobrecarga de trabajo y la falta de personal en el centro.