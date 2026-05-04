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Homenaje

Olivenza (Badajoz) rinde tributo a nueve víctimas del Holocausto

El acto institucional, que se celebrará este martes en el Convento San Juan de Dios, incluirá la instalación de un monolito y la plantación de la ‘Higuera de la Memoria’

Convento de San Juan de Dios en Olivenza.

Convento de San Juan de Dios en Olivenza. / Diputación de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

El Ayuntamiento de Olivenza celebrará este martes, 5 de mayo, un acto institucional de homenaje a las víctimas oliventinas del Holocausto nazi. La ceremonia, que comenzará a las 19:00 horas en el Convento San Juan de Dios, servirá para reconocer a los ciudadanos de la localidad que sufrieron la deportación tras la Guerra Civil española.

Dignificación de la memoria

La iniciativa tiene como objetivo principal el reconocimiento de nueve oliventinos que padecieron el exilio y el internamiento en campos de concentración nazis. Este homenaje se centra en la recuperación y dignificación de la memoria democrática de estos vecinos.

Símbolos y cultura para el recuerdo

El programa conmemorativo incluye acciones de gran carga simbólica, como la plantación de la ‘Higuera de la Memoria’ y la instalación de un monolito en recuerdo de las víctimas. Durante el desarrollo del evento se llevará a cabo la lectura pública de los nombres de los nueve deportados e intervenciones de carácter institucional.

Programa de 'La higuera de ma memoria'.

Programa de 'La higuera de ma memoria'. / Cedida

Además, el acto contará con un espacio cultural donde se recordarán textos de Miguel Hernández y del poeta oliventino Manuel Pacheco. La jornada estará amenizada por actuaciones musicales en formato de dúo y cuarteto.

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Respaldo institucional

Está prevista una amplia representación de autoridades, entre las que destacan el delegado del Gobierno en Extremadura, el alcalde de Olivenza y diputados de la Asamblea de Extremadura. Asimismo, se sumarán representantes de la Universidad de Extremadura y de la Universidad Miguel Hernández, entre otros organismos.

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