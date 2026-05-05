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Deporte solidario

El 3x3 Street Basket inicia su recorrido en Zafra (Badajoz)

El circuito celebra 15 años fomentando el deporte y la solidaridad en Extremadura con cinco sedes confirmadas para esta edición

Jovenes participan en la pasada edición del 3x3 Street Basket.

Jovenes participan en la pasada edición del 3x3 Street Basket. / Cedida

La Crónica de Badajoz

Badajoz

La Fundación José Manuel Calderón ha presentado oficialmente el calendario de la nueva edición de su circuito '3x3 Street Basket', una cita que cumple 15 años de trayectoria consolidada entre los aficionados extremeños. Este evento deportivo, que busca fomentar el ocio saludable, mantiene un firme carácter solidario a beneficio de Cruz Roja Extremadura, mediante la recogida de donaciones de material escolar.  

Niños juegan al baloncesto en la calle

Niños juegan al baloncesto en la calle. / Cedida

Calendario de sedes

La competición arrancará este sábado 9 de mayo en Zafra. A partir de ahí, el circuito recorrerá diversas localidades de la provincia de Badajoz durante los fines de semana de mayo, antes de su gran cierre en junio: en Zafra, el sábado 9 de mayo; en Mérida, el sábado 16 de mayo; en Llerena, el sábado 23 de mayo (repitiendo sede tras el éxito del año anterior); en Almendralejo, el sábado 30 de mayo y en Villanueva de la Serena, el domingo 21 de junio en la Plaza de España donde se pondrá el broche final.

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Inscripciones abiertas

El objetivo de la Fundación es crear jornadas de convivencia basadas en los valores del deporte donde jóvenes y mayores compartan "la magia del baloncesto". Los interesados en participar pueden realizar sus inscripciones a través de la plataforma Owqlo, las cuales se abrirán de forma escalonada siguiendo el calendario de cada sede.  

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