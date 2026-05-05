50 millones de euros repartidos entre 175 pueblos de la provincia: así es el Plan Avanza de la Diputación de Badajoz

"Mi voluntad e interés es que sea antes del verano". Es el compromiso que ha adquirido la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, en la presentación del Plan Avanzamos 2026, que ha presentado este martes ante la presencia de decenas de alcaldes. La presentación ha tenido lugar en el Hospital Centro Vivo. Este plan está dotado con 50 millones de euros y se repartirá entre todos los municipios y entidades locales de la provincia con menos de 20.000 habitantes. "Es el plan provincial con mayor presupuesto de la historia, hasta el momento", ha manifestado la presidenta.

Este plan se complementa con el de Grandes Ciudades, que aún no se ha activado, para los cinco municipios de la provincia con más habitantes. El año pasado estuvo dotado de 8,6 millones de euros.

En total, son 175 los pueblos que se benefician el Plan Avanzamos 2026. La cantidad que les corresponde se calcula con el único criterio del padrón municipal, pero se aplica un mecanismo de solidaridad, de manera que independientemente del número de vecinos, el pueblo que menos percibe recibirá 90.000 euros, como es el caso de Carrascalejo, con solo 80 habitantes. Según el criterio de reparto, Zafra será el municipio de la provincia que más dinero entrará en sus arcas municipales gracias a este plan: casi 1,9 millones de euros, seguido de Villafranca de los Barros, con 1,3 millones. (El listado completo de municipios y entidades locales aparece al final de esta información).

Las bases de la convocatoria del Plan Avanzamos se publican hoy en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y los ayuntamientos y entidades locales disponen de diez días hábiles para presentar toda la documentación. Cuando la presidenta ha comentado que espera que sea antes del verano, ponía fecha al cobro. Estos fondos van destinados a empleo, gastos corrientes e inversiones destinadas a mejorar los servicios públicos y dotaciones de las localidades. El 50% de la cantidad que reciben se dedicará a estos objetivos, y la otra mitad restante, "a los que estiméis oportuno", ha invitado la presidenta de la diputación mirando a los alcaldes presentes.

Estos fondos permiten iniciar nuevos proyectos y también continuar los ya comenzados, incluidos los que están financiados con el Plan Avanzamos de 2025, siempre que se destinen a una fase diferente. La ejecución, el pago y la justificación de todas las actuaciones a financiar por el Plan Avanzamos 2026 tendrán un plazo comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de junio de 2027, y justificados hasta tres meses después, es decir, en septiembre. Por primera vez, este plan permite justificar gastos del año anterior, lo que supone la posibilidad de liberar más fondos para los ayuntamientos.

Como ya se hizo con este mismo plan en 2025, una de sus principales características es que no existe corresponsabilidad por parte de los municipios. Es decir: los ayuntamientos no tienen que añadir un tanto por ciento, como un gesto más para que dispongan de mayor liquidez.

¿De dónde salen los 50 millones?

El último Plan Avanza, el de 2025, estaba dotado de 12 millones de euros. La misma cantidad que la diputación había presupuestado para el de 2026, a la que ha añadido otros 38 millones de euros, procedentes del remanente de tesorería, en la liquidación del presupuesto del año anterior. Del Puerto ha comentado que esto ha sido posible gracias a la "gestión eficaz, eficiente y responsable de esta institución, que vela por los recursos públicos, por supuesto, pero pone a disposición de sus municipios los recursos disponibles".

Así, ha explicado que este plan surge tras realizar un análisis de la ejecución de los plantes anteriores, así como del estudio de los datos surgidos de una encuesta que se dirigió a las entidades locales de la provincia en materia de infraestructuras, equipamientos y servicios, para tener una base sobre la que diseñarlo. Esta encuesta se realizó entre enero y febrero de 2025 y participaron 112 municipios (el 60%).

Los alcaldes supieron anoche que se activaba este nuevo plan, según han desvelado. "Os habéis pasado la noche echando cuentas y algunos me decíais que ya lo teníais gastado", ha comentado la presidenta. En la presentación han participado dos alcaldes, el de Higuera de la Serena, Gregorio García, y la de Alange, Julia Gutiérrez. Ambos han puesto el acanto en la importancia de estos fondos para los pequeños ayuntamientos. "Con planes como este avanzamos de verdad", ha señalado el alcalde de Higuera; mientras que la de Alange ha destacado la flexibilidad de estos fondos. "Nos permite a los ayuntamientos decidir en qué invertir".

El Plan Avanzamos viene a ser como el Cohesiona o el Diputación Contigo. Del Puerto ha destacado que en las dos últimas legislaturas, gracias a estos planes, contando con la corresponsabilidad de los ayuntamientos, se han invertido en la provincia más de 200 millones de euros en la provincia.

Para finalizar, la presidenta de la diputación ha puesto en valor este plan, "porque solo trabajando juntos avanzamos más y mejor".

En la presentación han estado el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Manuel González Andrade.

¿Qué cantidad recibirá cada localidad?

1 Acedera 129 habitantes 90.000,00 €

2 Aceuchal 5.307 habitantes 656.909,13 €

3 Ahillones 793 habitantes 116.397,84 €

4 Alange 1.802 habitantes 242.876,50 €

5 La Albuera 1.995 habitantes 268.889,36 €

6 Alburquerque 4.928 habitantes 664.203,90 €

7 Alconchel 1.592 habitantes 214.572,36 €

8 Alconera 748 habitantes 109.792,66 €

9 Aljucén 252 habitantes 90.000,00 €

10 Almendral 1.202 habitantes 176.431,52 €

11 Arroyo de San Serván 4.001 habitantes 539.261,32 €

12 Atalaya 258 habitantes 90.000,00 €

13 Azuaga 7.587 habitantes 939.131,26 €

14 Barbaño630 habitantes 92.472,43 €

15 Barcarrota 3.456 habitantes 465.805,33 €

16 Baterno 231 habitantes 90.000,00 €

17 Benquerencia de la Serena 771 habitantes 113.168,64 €

18 Berlanga 2.171 habitantes 292.610,93 €

19 Bienvenida 1.999 habitantes 269.428,49 €

20 Bodonal de la Sierra 982 habitantes 144.139,57 €

21 Burguillos del Cerro 2.940 habitantes 396.258,01 €

22 Cabeza del Buey 4.489 habitantes 605.034,76 €

23 Cabeza la Vaca 1.257 habitantes 184.504,51 €

24 Calamonte 6.104 habitantes 755.563,10 €

25 Calera de León 912 habitantes 133.864,85 €

26 Calzadilla de los Barros 679 habitantes 99.664,73 €

27 Campanario 4.702 habitantes 633.743,25 €

28 Campillo de Llerena 1.321 habitantes 193.898,54 €

29 Capilla 142 habitantes 90.000,00 €

30 Carmonita 514 habitantes 90.000,00 €

31 Carrascalejo 80 habitantes 90.000,00 €

32 Casas de Don Pedro 1.375 habitantes 201.824,75 €

33 Casas de Reina 200 habitantes 90.000,00 €

34 Castilblanco 820 habitantes 120.360,94 €

35 Castuera 5.457 habitantes 675.476,38 €

36 Cheles 1.175 habitantes 172.468,42 €

37 La Codosera 1.983 habitantes 267.271,98 €

38 Cordobilla de Lácara 815 habitantes 119.627,03 €

39 La Coronada 2.136 habitantes 287.893,57 €

40 Corte de Peleas 1.153 habitantes 169.239,22 €

41 Cristina 549 habitantes 90.000,00 €

42 Don Álvaro 841 habitantes 123.443,35 €

43 Entrerríos 762 habitantes 111.847,61 €

44 Entrín Bajo 548 habitantes 90.000,00 €

45 Esparragalejo 1.506 habitantes 202.981,14 €

46 Esparragosa de la Serena 912 habitantes 133.864,85 €

47 Esparragosa de Lares 839 habitantes 123.149,79 €

48 Feria 1.054 habitantes 154.707,84 €

49 Fregenal de la Sierra 4.715 habitantes 635.495,41 €

50 Fuenlabrada de los Montes 1.693 habitantes 228.185,31 €

51 Fuente de Cantos 4.583 habitantes 617.704,23 €

52 Fuente del Arco 648 habitantes 95.114,50 €

53 Fuente del Maestre 6.499 habitantes 804.456,84 €

54 Fuentes de León 2.118 habitantes 285.467,50 €

55 Garbayuela 450 habitantes 90.000,00 €

56 Gargáligas 512 habitantes 90.000,00 €

57 Garlitos 510 90.000,00 €

58 Garrovilla, La 2.310 311.345,58 €

59 Granja de Torrehermosa 1.913 257.837,27 €

60 Guadajira ELM 507 90.000,00 €

61 Guadalperales Los ELM 686 100.692,20 €

62 Guadiana 2.444 329.406,31 €

63 Guareña 6.308 780.814,55 €

64 La Haba 1.184 173.789,46 €

65 Helechosa de los Montes 556 90.000,00 €

66 Hernán Cortés ELM 944 138.561,86 €

67 Herrera del Duque 3.385 456.235,83 €

68 Higuera de la Serena 881 129.314,62 €

69 Higuera de Vargas 1.830 246.650,39 €

70 Higuera de Llerena 343 90.000,00 €

71 Higuera la Real 2.186 294.632,65 €

72 Hinojosa del Valle 472 90.000,00 €

73 Hornachos 3.375 454.888,02 €

74 Jerez de los Caballeros 9.095 1.125.793,97 €

75 La Lapa 298 90.000,00 €

76 Llera 781 114.636,46 €

77 Llerena 5.642 698.375,98 €

78 Lobón 2.249 303.123,90 €

79 Magacela 502 90.000,00 €

80 Maguilla 919 134.892,32 €

81 Malcocinado 343 90.000,00 €

82 Malpartida de la Serena 508 90.000,00 €

83 Manchita 741 108.765,19 €

84 Medellín 2.241 302.045,64 €

85 Medina de las Torres 1.160 170.266,70 €

86 Mengabril 504 90.000,00 €

87 Mirandilla 1.232 180.834,97 €

88 Monesterio 4.245 572.148,04 €

89 Montemolín 1.231 180.688,19 €

90 Monterrubio de la Serena 2.157 290.723,99 €

91 Montijo 14.568 1.613.866,85 €

92 La Morera 698 102.453,58 €

93 Nava de Santiago, La 914 134.158,41 €

94 Navalvillar de Pela 4.303 579.965,37 €

95 Nogales 632 92.765,99 €

96 Oliva de la Frontera 4.907 661.373,48 €

97 Oliva de Mérida 1.660 223.737,51 €

98 Olivenza 11.789 1.306.004,69 €

99 Orellana de la Sierra 250 90.000,00 €

100 Orellana la Vieja 2.580 347.736,62 €

101 Palazuelo ELM 495 90.000,00 €

102 Palomas 651 95.554,84 €

103 Parra, La 1.297 190.375,78 €

104 Peñalsordo 805 118.159,22 €

105 Peraleda del Zaucejo 465 90.000,00 €

106 Puebla de Alcocer 1.091 160.138,76 €

107 Puebla de Alcollarín ELM 361 90.000,00 €

108Puebla de la Calzada 5.815 719.790,21 €

109 Puebla de la Reina 689 101.132,55 €

110 Puebla de Obando 1.809 243.819,98 €

111 Puebla de Sancho Pérez 2.634 355.014,83 €

112Puebla del Maestre 653 95.848,41 €

113 Puebla del Prior 462 90.000,00 €

114 Pueblonuevo 1.955 263.498,10 €

115 Quintana de la Serena 4.429 596.947,86 €

116 Reina 144 90.000,00 €

117 Rena 605 90.000,00 €

118 Retamal de Llerena 428 90.000,00 €

119 Ribera del Fresno 3.130 421.866,52 €

120 Risco 126 90.000,00 €

121 Roca de la Sierra, La 1.454 213.420,50 €

122 Ruecas ELM 666 97.756,57 €

123 Salvaleón 1.645 221.715,79 €

124Salvatierra de los Barros 1.546 208.372,41 €

125 San Pedro de Mérida 859 126.085,42 €

126 San Vicente de Alcántara 5.227 647.006,60 €

127 Sancti-Espíritus 141 90.000,00 €

128Santa Amalia 3.881 523.087,52 €

129 Santa Marta 4.201 566.217,65 €

130 Santos de Maimona, Los 8.088 1.001.145,86 €

131 Segura de León 1.758 236.946,11 €

132 Siruela 1.766 238.024,37 €

133 Solana de los Barros 2.522 339.919,28 €

134 Talarrubias 3.251 438.175,09 €

135 Talavera la Real 5.288 654.557,28 €

136 Táliga 650 95.408,06 €

137 Tamurejo 190 90.000,00 €

138 Torre de Miguel Sesmero 1.234 181.128,54 €

139 Torrefresneda ELM 357 90.000,00 €

140 Torremayor 992 145.607,38 €

141 Torremejías 2.238 301.641,30 €

142 Torviscal, El ELM 513 90.000,00 €

143 Trasierra 590 90.000,00 €

144 Trujillanos 1.397 205.053,94 €

145 Usagre 1.698 228.859,22 €

146 Valdecaballeros 1.036 152.065,77 €

147 Valdehornillos ELM 603 90.000,00 €

148 Valdelacalzada 2.743 369.706,02 €

149 Valdetorres 1.105 162.193,71 €

150 Valdivia ELM 1674 225.624,46 €

151Valencia de las Torres 486 90.000,00 €

152 Valencia del Mombuey 703 103.187,49 €

153 Valencia del Ventoso 1.870 252.041,66 €

154 Valle de la Serena 1.075 157.790,26 €

155 Valle de Matamoros 337 90.000,00 €

156 Valle de Santa Ana 1.090 159.991,98 €

157 Valverde de Burguillos 260 90.000,00 €

158 Valverde de Leganés 4.230 570.126,31 €

159 Valverde de Llerena 560 90.000,00 €

160 Valverde de Mérida 1.002 147.075,20 €

161 Villafranca de los Barros 12.284 1.360.841,60 €

162 Villagarcía de la Torre 909 133.424,51 €

163 Villagonzalo 1.226 179.954,28 €

164 Villalba de los Barros 1.429 209.750,96 €

165 Villanueva del Fresno 3.247 437.635,97 €

166 Villar de Rena 470 90.000,00 €

167 Villar del Rey 2.064 278.189,29 €

168 Villarta de los Montes 375 90.000,00 €

169 Vivares ELM 701 102.893,93 €

170 Zafra 16.735 1.853.930,65 €

171 Zahínos 2.766 372.806,00 €

172 Zalamea de la Serena 3.371 454.348,89 €

173 Zarza Capilla 295 90.000,00 €

174 Zarza, La 3.339 450.035,88 €

175 Zurbarán ELM 861 126.378,99 €

Total 49.010.000,00 €