Coloquio
Charla sobre arte y creatividad en el diseño industrial en Badajoz
Organizada por la Asociación Screart, tendrá lugar este martes en Ámbito Cultural de El Corte Inglés
Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge este martes por la tarde una charla coloquio bajo el título ‘Arte y creatividad en el diseño industrial’, en la que Cayetano Cruz García, profesor titular de Diseño industrial en el grado de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto en Centro Universitario de Mérida, será el ponente principal.
La actividad está organizada por la Asociación Screart Badajoz y el conferenciante estará acompañado por dos de sus miembros, Gabriel Noja y Miguel Ángel Ruiz. La charla está dirigida al público general, ya que ofrece una visión global de las opciones existentes y puede resultar especialmente interesante para los jóvenes.
Screart es una asociación cultural sin ánimo de lucro, que surge de antiguos alumnos de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, dedicada a promover la creación artística mediante la colaboración entre artistas, exposiciones y proyectos con proyección local y transfronteriza.
La charla comenzará a las 19.00 horas y la entrada es libre hasta completar el aforo.
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