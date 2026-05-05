Charla sobre arte y creatividad en el diseño industrial en Badajoz

Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge este martes por la tarde una charla coloquio bajo el título ‘Arte y creatividad en el diseño industrial’, en la que Cayetano Cruz García, profesor titular de Diseño industrial en el grado de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto en Centro Universitario de Mérida, será el ponente principal.

La actividad está organizada por la Asociación Screart Badajoz y el conferenciante estará acompañado por dos de sus miembros, Gabriel Noja y Miguel Ángel Ruiz. La charla está dirigida al público general, ya que ofrece una visión global de las opciones existentes y puede resultar especialmente interesante para los jóvenes.

Screart es una asociación cultural sin ánimo de lucro, que surge de antiguos alumnos de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí, dedicada a promover la creación artística mediante la colaboración entre artistas, exposiciones y proyectos con proyección local y transfronteriza.

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La charla comenzará a las 19.00 horas y la entrada es libre hasta completar el aforo.