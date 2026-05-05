Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 5 de mayo

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

Vecinos denuncian carreras, insultos y agresiones en una zona peatonal frecuentada por familias y mayores. Al menos dos personas ya han sido atropelladas, según varios testigos

La propuesta, con entrada libre, conecta enseñanza artística y público a través de actuaciones en directo

No fue una cesión de la ciudad de Badajoz a Manuel Godoy, como siempre se cita por cronistas e historiadores locales, sino una compra. La escritura, desconocida hasta hoy, se hizo en Madrid el 18 de septiembre de 1792

La defensa recurrirá el auto del Juzgado de Instrucción de Herrera del Duque. La instrucción prosigue este martes con las declaraciones de los últimos testigos

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Podría extenderse más de un mes y medio. En los trabajos en el segundo sector ha aparecido material compatible con la extensión de la maqbara