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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 5 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
"Si se cruza un niño pequeño, lo matan": miedo en Valdepasillas por el uso incívico de patinetes en el parque Alconchel
Vecinos denuncian carreras, insultos y agresiones en una zona peatonal frecuentada por familias y mayores. Al menos dos personas ya han sido atropelladas, según varios testigos
'Resonancias' llena de talento joven la música de cámara en Badajoz
La propuesta, con entrada libre, conecta enseñanza artística y público a través de actuaciones en directo
¿Estuvo Godoy en el palacio que lleva su nombre?
No fue una cesión de la ciudad de Badajoz a Manuel Godoy, como siempre se cita por cronistas e historiadores locales, sino una compra. La escritura, desconocida hasta hoy, se hizo en Madrid el 18 de septiembre de 1792
El juez deniega la puesta en libertad al acusado de la muerte de Juan Carlos Olaya en La Siberia
La defensa recurrirá el auto del Juzgado de Instrucción de Herrera del Duque. La instrucción prosigue este martes con las declaraciones de los últimos testigos
Arranca la exhumación de los restos islámicos de la avenida de Huelva de Badajoz
Podría extenderse más de un mes y medio. En los trabajos en el segundo sector ha aparecido material compatible con la extensión de la maqbara
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas