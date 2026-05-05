'El Pecado' cumple 25 años en Llerena (Badajoz) con un relevo en su organización

El certamen cinematográfico más emblemático de la Campiña Sur extremeña alcanza un hito histórico. El Certamen Internacional de Cortometrajes 'El Pecado 2026' celebra su XXV aniversario marcado por un cambio de ciclo: tras 24 años de éxito, la Asociación Cultural Mórrimer cede el testigo al Cineclub Llerena, que se encargará de la organización junto al Ayuntamiento de Llerena.

Abierto el plazo de inscripción

La nueva organización ha anunciado oficialmente la apertura del plazo para la recepción de trabajos. Los cineastas interesados podrán inscribir sus obras desde el lunes 4 de mayo hasta el domingo 7 de junio del presente año. El proceso se realizará de forma telemática a través de las plataformas Festhome, Clickforfestivals o Movibeta.

El festival, que se desarrollará entre julio y agosto, arrancará con una presentación inaugural el 30 de julio en la Plazuela de la Fuente, amenizada por una actuación musical. Las proyecciones de la selección oficial tendrán lugar los días 3, 4 y 5 de agosto, manteniendo su esencia de cine al aire libre y gratuito en enclaves monumentales como la Plaza de la Merced y el Parque Cieza de León.

Premios con sabor extremeño

Uno de los sellos de identidad de 'El Pecado' es su particular dotación de premios, que combina el reconocimiento profesional con la promoción de los productos locales. Este año, los ganadores volverán a recibir los característicos jamones ibéricos extremeños, además de la estatuilla y dotaciones económicas que oscilan entre los 300 y los 1.500 euros.

Entre las categorías destacan el premio al mejor corto de ficción, humor (Premio Antonio Gallardo), animación y el premio especial del público. Asimismo, se mantiene el Premio Linda Chacón, que reconoce el trabajo profesional de la mujer en la industria cinematográfica, y el galardón al mejor corto extremeño.

Un referente de la industria nacional

El certamen llega a su cuarto de siglo consolidado como una plataforma de prestigio. A lo largo de su historia, por Llerena han pasado trabajos que posteriormente fueron nominados o premiados en los Goya, el Festival de Sundance y los Premios Óscar. El festival ha contado con la presencia de directores de la talla de Javier Fesser, Rodrigo Sorogoyen o Borja Cobeaga.

Además, el festival cuenta con el sello de Festival Amigo de los Premios Fugaz, lo que lo sitúa dentro del circuito más relevante del cortometraje en España. En su última edición, el certamen recibió más de 1.000 trabajos de 35 países y congregó a cerca de 5.000 espectadores, una cifra que la nueva organización espera mantener o superar en este aniversario tan especial.

Apoyo institucional y accesibilidad

El evento cuenta con el respaldo de la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura, además del patrocinio de entidades como Ibercaja y empresas locales. En su apuesta por la inclusión, la Oficina de Accesibilidad Sensorial de gestionará ayudas técnicas durante dos jornadas para garantizar que el cine llegue a todos los públicos sin barreras.

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La gran gala de entrega de premios pondrá el broche de oro el viernes 7 de agosto en el Auditorio Ciudad de Llerena, conducida por una figura del cine de reconocido prestigio nacional.