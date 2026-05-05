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'Resonancias' llena de talento joven la música de cámara en Badajoz

La propuesta, con entrada libre, conecta enseñanza artística y público a través de actuaciones en directo

Imagen de archivo de un piano.

Imagen de archivo de un piano. / La Crónica

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

El Conservatorio Superior de Música Bonifacio Gil participa hoy en el Hospital Centro Vivo, a las 20.00 horas, con el ciclo de música de cámara ‘Resonancias’, una iniciativa que se desarrolla del 13 de abril al 13 de mayo en distintas localidades de la provincia de Badajoz y en Elvas, Portugal.

El programa, diseñado y coordinado por la Oficina de Artes Escénicas de la Institución Provincial, tiene como objetivo acercar la música de cámara al conjunto del territorio y reforzar la promoción de los conservatorios como espacios de referencia en la formación musical superior.

El ciclo está protagonizado por 75 alumnos, que ofrecerán un total de seis conciertos en directo.

‘Resonancias’ brinda al público la oportunidad de disfrutar del talento joven, la excelencia interpretativa y el trabajo que se realiza en el ámbito de las enseñanzas superiores de música.

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La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo.

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