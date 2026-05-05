El robo del Tesoro de Villanueva del Museo Arqueológico, "sin ningún avance" 10 días después

La investigación prosigue, pero "no hay ningún avance". Diez días después de que los ladrones se llevaran 144 de las 149 monedas de oro del Tesoro de Villanueva, tras forzar la reja de una ventana del Museo Arqueológico de Badajoz, hay pocas pistas que conduzcan a localizar a los autores y el botín.

A preguntas de la prensa, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha reconocido este martes en que es "muy complicado" esclarecer este suceso, sobre todo, porque el valor del oro de las piezas sustraída es "muy alto" -más de medio millón de euros-. Esta vez no se ha referido a la hipótesis del robo por encargo, pero ha dejado entrever que el dinero que se podría obtener fundiendo las monedas hace pensar que se podrían haber fundido y imposibilitar su localización.

El Tesoro de Villanueva, expuesto en la vitrina del museo. / S. GARCÍA

Quintana ha vuelto a recordar que la responsabilidad de la conservación y custodia del patrimonio histórico, por ley, corresponde a su propietario, que en este caso es la Junta de Extremadura. "Lo que hay que pedirle a las administraciones, que entiendo que así lo hacen, es que cumplan esa ley", ha dicho.

El delegado ha insistido en que Extremadura es la región con la menor tasa de delitos del país. "No magnifiquemos a veces determinadas cosas que, evidentemente siempre van a pasar, y olvidemos que estamos en la comunidad autónoma más segura de España", ha recalcado.

En el caso del robo del Museo Arqueológico, las actuaciones se mantienen secretas, según ha confirmado la Policía Nacional.

Tiroteo en San Roque

En cuanto a la investigación sobre el último tiroteo en Badajoz, ocurrido el pasado 23 de abril, el delegado del Gobierno ha informado de que se mantiene abierta y no se descartan más detenciones, aunque también ha apuntado que no está siendo una tarea fácil para la policía. "Son grupos cerrados, tenemos poca colaboración de los entornos, pero se sigue trabajando", ha afirmado.

La Policía Nacional en la avenida Santo Cristo de la Paz tras el tiroteo del pasado 23 de abril. / LA CRÓNICA

En este sentido, una vez más, Quintana ha querido poner en valor el "magnífico" trabajo de la Policía Nacional en este caso, que se ha visto reflejado en la detención e ingreso en prisión de dos jóvenes colombianos investigados por los delitos de tentativa de homicidio y pertenencia a grupo criminal, y la imputación de una mujer, que fue sorprendida con una bolsa con munición al día siguiente del tiroteo, por tenencia ilícita de armas y organización criminal. Esta última quedó en libertad con cargos tras declarar ante el juez, que ha decretado el secreto de sumario.

La policía busca al resto de implicados en este enfrentamiento con armas, entre tres y cuatro varones.

Preguntado por los robos perpetrados durante el puente del 1 de mayo en Las Vaguadas, se ha limitado a señalar que se han interpuesto varias denuncias y que se trata de sucesos que son "el común de todos los días". "No hay detenidos aún, pero estamos trabajando", ha añadido.

"En Extremadura no veo que haya inseguridad ciudadana en ningún caso" José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura

Pese a la racha de episodios violentos que se han vivido en Badajoz en los últimos meses, el delegado del Gobierno insiste en que "en Extremadura no veo que haya inseguridad ciudadana en ningún caso". Ha reconocido que, aunque hay investigaciones más complejas, existe un "elevado" índice de esclarecimiento de delitos en la región, y ha defendido que la seguridad es un trabajo "continúo" y que necesita de la colaboración de todos: "de la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero también de la Policía Local", ha señalado.

"El número de delitos es la mitad de la media de España y creo que con eso decimos todo", ha subrayado Quintana, quien cree que eso supone que "aquí tengan más repercusión que en otros sitios que donde ocurren más".

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En este sentido, ha asegurado que los que más se han incrementado y los que más preocupan son los informáticos, que resultan muy difíciles de esclarecer, por lo que se está incidiendo especialmente en su prevención.