La tienda MGI en El Faro de Badajoz ya tiene fecha de apertura

La tienda MGI aterriza en el centro comercial El Faro de Badajoz. Lo hace en uno de los espacios que han surgido tras la reestructuración del área que hasta el verano de 2023 ocuparon las tiendas de El Corte Inglés.

Este nuevo establecimiento llega para completar la oferta comercial del recinto incorporando juguetes, artículos de regalo y objetos de decoración. Se trata de la segunda tienda de esta cadena española en abrir en la ciudad, la primera está ubicada en la conocida como autopista junto muy próxima a los concesionarios Hyundai y Kia.

MGI se fundó en Andalucía en 2007 y cuenta con más de 90 tiendas repartidas por todo el país. Uno de sus principales atractivos es la variedad de productos que ofrece y sus precios muy competitivos. En este sentido, utilizan los precios redondos para toda su oferta.

1.000 metros cuadrados

Este negocio ocupará cerca de 1.000 metros cuadrados ubicados junto al gimnasio Fitness Park, frente a la pastelería La tarta de oro y muy próxima a una de las puertas de acceso al recinto.

Los trabajos en este espacio se han intensificado en las últimas semanas, aunque desde que se anunció en marzo su llegada al centro comercial no han cesado de avanzar con el único objetivo de abrir esta tienda. Todo el mobiliario se ha colocado hace unos días y desde este martes es visible cómo gran parte de los productos que se pondrán a la venta están dispuestos en los lineales.

La apertura

Según ha podido saber este diario, será este mismo viernes, 8 de mayo, cuando suban la reja por primera vez y comience la actividad de esta cadena en el centro comercial de referencia del suroeste peninsular.

Con la incorporación de este nuevo espacio la cadena refuerza "su compromiso con Badajoz y acerca su modelo de precios económicos a los vecinos de la ciudad" como indicaron en la nota de prensa en la que anunciaron la llegada de su segunda tienda.

MGI busca con esta nueva apertura aumentar su presencia en todo el territorio nacional con la vista puesta en alcanzar el hito de tener los 100 puntos de venta físicos.

Nuevas aperturas

Además de esta próxima inauguración, El Faro dará la bienvenida a otra marca de moda española en los próximos meses. Silbon abrirá su primera tienda en el centro comercial que supondrá su tercer punto de venta en la ciudad sumándose a los que tiene en El Corte Inglés y en la calle Menacho.

La reconocida firma española de moda premium trabaja en el local de unos 91 metros cuadrados que se encuentra en estos momentos en plena fase de adecuación. Esta nueva incorporación forma parte de la "fuerte estrategia de crecimiento" de la compañía. Actualmente tiene presencia en grandes ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Bilbao o Valencia, pero también opera a nivel internacional en Portugal, México, Francia y Estados Unidos.

La llegada de esta marca cordobesa supone un nuevo paso en la estrategia de crecimiento y diversificación de operadores del centro comercial pacense, que sigue incorporando enseñas de referencia para reforzar su posicionamiento como destino de compras en Extremadura.