Vecinos de Peloche denuncian falta de transporte para participar en una excursión municipal de Herrera del Duque

Vecinos de Peloche han expresado su malestar por la falta de transporte para poder participar en una excursión organizada desde las Escuelas Municipales de Deporte de Herrera del Duque, concretamente dentro de la actividad de gimnasia de mantenimiento para personas mayores.

El grupo Peloche Activo denuncia que, pese a que la pedanía pertenece administrativamente a Herrera del Duque y sus vecinos pagan los mismos impuestos, los participantes de esta pedanía deben desplazarse por sus propios medios hasta Herrera para poder coger el autobús de la excursión municipal.

Peloche se encuentra a unos ocho kilómetros de Herrera del Duque y no cuenta con transporte público regular. Únicamente existe un autobús los jueves para acudir al mercadillo de Herrera, además de servicios puntuales en jornadas electorales para facilitar el voto.

Precio autobús y comida

La queja surge a raíz de la organización de una excursión gestionada por el Ayuntamiento dentro de las escuelas deportivas. La actividad contempla un precio por el autobús y otro por la comida, con una parte subvencionada por el Consistorio. Sin embargo, desde Peloche aseguran que deben asumir el desplazamiento previo hasta Herrera, lo que, a su juicio, encarece la participación y las sitúa en una posición de desigualdad respecto a las vecinas del municipio principal.

Playa de Peloche, bandera azul. / Ayto. Herrera del Duque

Peloche Activo explica que, cuando el grupo de la pedanía estaba formado por tres o cuatro personas, no solicitaron que el autobús pasara por la localidad. Sin embargo, señalan que la participación ha aumentado y que el año pasado ya había "entre 12 y 14 mujeres apuntadas". Esta situación obligó, según relatan, a organizar al menos cuatro coches particulares para desplazarse hasta Herrera.

Además, algunos de los participantes no conducen, por lo que dependen de familiares o personas ajenas a la excursión para que los lleven hasta Herrera, regresen a Peloche y vuelvan de nuevo a recogerlas al finalizar la actividad.

Otra categoría

"No estamos en igualdad de condiciones con las vecinas de Herrera", lamentan en una publicación en Facebook. Los afectados consideran que el Ayuntamiento debería tener en cuenta a los vecinos de la pedanía en las actividades municipales y facilitar el acceso en las mismas condiciones.

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"Nos sentimos ciudadanos de otra categoría", afirman integrantes de Peloche Activo, que califican la situación como un "trato discriminatorio" hacia los vecinos de Peloche. Por ello, han decidido hacer pública su queja y reclamar que el Ayuntamiento no haga distinciones entre los vecinos de Herrera del Duque y los de su pedanía.