El Ayuntamiento de Zafra estima un recurso por "Irregularidades" en la adscripción temporal de un subinspector

El Ayuntamiento de Zafra ha estimado "parcialmente" un recurso de reposición tras las denuncias presentadas por UGT Servicios Públicos Extremadura sobre graves "irregularidades" en la adscripción temporal del Subinspector-Jefe de la Policía Local. La propia documentación interna del consistorio ha confirmado la existencia de "vicios procedimentales sustanciales" que invalidan parte del proceso actual.

Según la Resolución de Alcaldía del pasado 16 de abril de 2026, el gobierno municipal ha acordado retrotraer las actuaciones al momento previo a la incorporación de las bases de provisión. Esta decisión supone un revés para el procedimiento iniciado en enero, al reconocer el sindicato que la forma de actuar "no puede admitirse en la provisión de puestos públicos", especialmente en cargos de alta relevancia como la Jefatura policial.

Incumplimiento de titulación

El informe técnico que acompaña al expediente revela deficiencias críticas: el puesto número 50 de la Relación de Puestos de Trabajo exigía titulación universitaria. Sin embargo, este requisito no fue incluido en la convocatoria interna, donde solo se pedía pertenecer a la categoría de oficial. Además, UGT denuncia que el proceso se realizó "sin instrucción formal de expediente, sin informe-propuesta técnico y sin fiscalización previa", incumpliendo la normativa interna de ordenación de expedientes.

Opacidad en la convocatoria

La validez jurídica se ha visto comprometida también por la falta de transparencia. El informe jurídico advierte que las bases no fijaron criterios objetivos para valorar a los candidatos y que la publicidad fue "insuficiente y limitada", al no publicarse en canales oficiales obligatorios como el tablón de anuncios, la sede electrónica ni el Boletín Oficial de la Provincia.

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Ante este escenario, el sindicato exige que cualquier futuro proceso se realice con plenas garantías legales, criterios claros y respeto absoluto a los principios de igualdad, mérito y capacidad. UGT ha advertido que se mantendrá "vigilante" para que se depuren las responsabilidades correspondientes por estas deficiencias detectadas en la gestión del empleo público municipal.