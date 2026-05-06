La próxima edición del certamen musical Pedro Bote tiene fecha y bases

La XXIX edición del Certamen de Jóvenes Intérpretes Pedro Bote se celebrará los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2026 en la Casa de Cultura de Villafranca de los Barros. El plazo de inscripción se encuentra abierto hasta el próximo 31 de octubre para todos aquellos jóvenes músicos que deseen participar.

Las bases del certamen, que han sido publicadas este miércoles, podrán consultarse en la página web municipal y se difundirán en los próximos días por distintos canales tanto a nivel nacional como internacional. El concurso, que se acerca a su trigésima edición, mantiene la misma línea de años anteriores, incluyendo la misma cuantía en los premios, que será de 5.000 euros para el ganador, 2.500 euros para el segundo clasificado y 1.500 para el tercero. También, como en los años anteriores, habrá un premio de 1.000 euros para el mejor intérprete de música española.

Un impulso al talento joven

La concejala de Cultura, Miriam García Cabezas, subrayó la importancia de este certamen como plataforma de proyección para jóvenes intérpretes. Según destacó, se trata de “un impulso para los jóvenes músicos que necesitan ese empujón que les lleve a los grandes escenarios, y también para seguir formándose”.

Asimismo, puso en valor el alto nivel musical existente en España y recordó que numerosos artistas que han pasado por este certamen han desarrollado posteriormente destacadas trayectorias profesionales. En este sentido, señaló que “en la Filarmónica de Berlín hay solistas y grupos de cámara que pasaron por aquí, formando parte de ella”.

Un cartel innovador y con mensaje

El cartel de esta edición presenta una propuesta renovada, marcada por la innovación y el color. Ha sido diseñado por Manuel Ponce, reconocido profesional que recientemente ha trabajado en el catálogo de ARCO y en la imagen del nuevo Museo Larrondo.

La obra gráfica explora la relación entre humanidad y tecnología mediante un mosaico de manos en acción, algunas de ellas con más dedos de lo habitual como recurso expresivo. Esta composición busca generar una reflexión sobre el papel de la inteligencia artificial en la creación artística, al tiempo que simboliza el esfuerzo y la dedicación de los jóvenes músicos.

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Por su parte, el coordinador del Área de Cultura, Fernando Clemente, destacó la relevancia de acoger en la localidad un evento de estas características. Además, recordó que el certamen cuenta con financiación del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Badajoz.