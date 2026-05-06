Desacreditar a la sociedad patriarcal a través del arte: La exposición 'Llámame loca' se inaugura en Badajoz

El colectivo artístico ARTA inaugura una mirada crítica a la sociedad patriarcal desde el arte. La exposición 'Llámame loca' se estrena hoy, en la sede de Fundación CB, Montesinos 22 y estará abierta al público hasta el 28 de este mes de mayo.

Esta propuesta artística busca transformar un término históricamente utilizado como estigma, en una poderosa herramienta de expresión y reivindicación a través de diferentes lenguajes visuales. Según los organizadores, 'Llámame loca', propone un ejercicio de mirada crítica, un espejo en el que "la sociedad pueda reconocerse, interpelarse y tomar conciencia".

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Tania Gallego es integrante del colectivo ARTA. Este grupo trabaja por la igualdad en el ámbito del arte y la sociedad y, con 'Llámame loca', quieren apostar por un cambio en las ideas tradicionales del arte a través de la creación, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo.

¿Cuál ha sido el motivo por el que ARTA ha elegido este título para la exposición?

Somos un equipo de artistas plásticas que trabaja mútiples disciplinas. Nuestras tématicas siempre van en torno a una temática que nos preocupa muchísimo. Intentamos trabajar para la erradicación del patriarcado y para tratar todos los temas que engloban a la figura de la mujer e intentar dar voz a todo aquello que nos preocupa. 'Llámame loca' no deja de ser algo que constantemente se nos atribuye cuando decimos o hacemos algo distinto a lo que puedan hacer las figuras masculinas.

Históricamente, se ha usado la palabra 'loca' como insulto sobre las mujeres. ¿Cómo utiliza el colectivo ARTA el arte para romper este estigma?

ARTA da voz a cada una de las preocupaciones de las componentes del equipo. Cada una, en su forma de expresar, intentamos darle la vuelta a este estigma y mostramos arte que invite al público a hacerles ver que eso que se nos atribuye de manera banal, se reflexione. Nosotras estamos muy conscientes de lo que se nos impone y etiqueta.

Al ser una exposición colectiva, ¿cómo han conseguido que todos los estilos artísticos convivan bajo un mismo concepto?

Consideramos que aporta una riqueza absoluta. Este proyecto lo inició Raquel Saéz y fue una de las figuras que se encargó de captar a artistas plásticas que teníamos diferentes maneras de captar al público. Cada una en su lenguaje y espacio convivimos perfectamente, es lago muy enriquecedor.

Si alguien se siente 'loco' o incomprendido en su día a día, ¿qué mensaje espera que se lleve al salir de la exposición?

Esperamos que de alguna manera pueda crear empatía con lo que las mujeres sentimos. En el momento en el que te sales un poco de lo establecido, de lo que se supone que una mujer debe o no hacer o decir y cuando te sales de esa línea, nos sentimos rechazadas. Yo creo que aquellas personas que en algún momento se hayan sentido también rechazadas por cualquier cuestión pueden crear con nosotros un vínculo o diálogo que despierte una conexión especial

¿Cuál es el objetivo final de la exposición?

Nuestra finalidad es despertar conciencias y hacer ver que la deriva que la sociedad tiene no es la más justa para nosotras. Hay un techo que intenta frenarnos, que la violencia que se nos ejerce está diariamente presente y que tenemos una escasa creencia de la sociedad sobre nuestra valía. A través de esta exposición queremos que el público se cuestione todo lo que nos inquieta y creemos que aún es una gran lacra en esta sociedad.