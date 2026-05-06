Ingresa en prisión un hombre por atracar con un cuchillo de cocina un bar de Guareña

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad pacense de Valdetorres como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación en un establecimiento hostelero de Guareña.

Los hechos se produjeron en la mañana del pasado viernes, cuando la Guardia Civil recibió un aviso de la Policía Local de que se estaba perpetrando un atraco en un bar. Según ha informado en nota de prensa, un varón, esgrimiendo un cuchillo de gran tamaño, irrumpió en el local comercial.

Tras intimidar y enfrentarse a los propietarios, logró hacerse con un botín de 600 euros que componía el fondo de la caja antes de emprender la huida.

Con los dispositivos de servicio establecidos y las gestiones practicadas por ambos cuerpos de seguridad para tratar de localizar al autor de la acción delictiva y recuperar el dinero sustraído, los agentes lograron implicar en los hechos a un vecino de Valdetorres, que cuenta con un amplio historial delictivo e incluso antecedentes por hechos similares.

Localizado esa misma mañana

Posteriormente, en esa misma mañana, se localizó al varón, quien tenía entre sus pertenencias, además del arma utilizada en la comisión del robo, la totalidad del dinero sustraído.

Con las pruebas pertinentes fue detenido por los agentes y trasladado a dependencias oficiales de la Guardia Civil donde se le instruyeron diligencias como presunto autor del robo con violencia e intimidación en el establecimiento hostelero.

Noticias relacionadas

Estas diligencias, junto al detenido, han sido puesta a disposición de la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Don Benito, decretando la Autoridad Judicial su ingreso en prisión.