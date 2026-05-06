La familia de Francisca Cadenas cree que su muerte estaba planificada y ve "poco probable" que participara una sola persona

La familia de Francisca Cadenas cree que la muerte de esta vecina de Hornachos (Badajoz), que estuvo desaparecida durante casi nueve años, estaba planificada y considera "poco probable" la participación de una sola persona a tenor de las lesiones que presentaba.

"Por la autopsia preliminar, las lesiones que hay en el cuerpo de mi madre es muy poco probable que se le hiciera una persona", ha asegurado José Antonio Meneses Cadenas, en una entrevista en Canal Extremadura Televisión recogida por Europa Press.

Esta entrevista, en la que también han participado el viudo de Cadenas, Diego Meneses, y sus otros hijos Javier y Diego, es la primera en un plató de televisión tras confirmarse su fallecimiento con el hallazgo de sus restos óseos en la casa de unos vecinos y a escasos metros de su domicilio habitual.

La familia de Cadenas ha coincidido en señalar que tras la aparición de los restos se encuentran "fatal", ya que, aunque siempre pensaban que había sido un asesinato, no con la "crueldad" y el "ensañamiento" empleado hacia una mujer que le quedaba "toda la vida por delante".

De este modo, Javier Meneses ha señalado que, aunque pensaba que estaba preparado para el desenlace, ha dicho que se ha dado cuenta que no al conocer el "nivel de ensañamiento empleado" y el "desprecio a la vida mostrado" por los presuntos autores, que se encuentran en prisión.

También ha coincidido en que les "destroza mentalmente" pensar qué hubiera ocurrido si en la noche en la que Francisca Cadenas desapareció se hubiese actuado de forma diferente.

Así, José Antonio Meneses ha apuntado que les "mata" los pensamientos intrusivos sobre la "dureza de este crimen" y sobre lo que tuvo que pasar su madre. "Mi madre podía estar con vida en ese momento -en el que llamó a la casa de los detenidos la noche de la desaparición-. Es lo que nos destroza. Y luego la dureza, la dureza", ha dicho.

"A mi madre la destrozaron, es que a mi madre la destrozaron, la pobre. No le dieron opción, mi madre no tuvo opción de defenderse con esos dos sujetos", ha aseverado. Por ello, ha dicho que "ni la mayor condena que le puedan echar a estos sujetos" compensará a la familia "a nivel emocional".

Era una mujer de rutinas

José Antonio Meneses ha recordado también que su madre era una mujer de rutinas, por lo que ha considerado que su desaparición y muerte estaba planificada, al tiempo que ha lamentado los "daños colaterales" que han sufrido muchas personas en el pueblo que fueron señaladas por los hechos, ya que, como ha apuntado Javier, los detenidos desviaban la atención hacia otras personas.

Del mismo modo, ha dicho que los hermanos detenidos tenían "tan interiorizado" que no habían hecho nada que "ellos mismos se creían inocentes".

Por su parte, sobre la declaración de uno de los hermanos en la que dijo que había estado parte de la noche de la desaparición en el hospital al cuidado de un familiar, José Antonio Meneses ha señalado que esa es su "coartada, pero eso no lo exime".

"Es decir, él está toda la noche con su hermano Julián en la vivienda, es decir, tiene muchísimo tiempo para hacer todo lo que hicieron con mi madre. Y también por la autopsia preliminar, las lesiones que hay en el cuerpo de mi madre, es muy poco probable que se le hiciera una persona", ha señalado.

Petición de prisión permanente revisable

En la entrevista, también ha intervenido Verónica Guerrero, abogada de la familia, quien ha apuntado que la instrucción podría durar dos años y ha señalado que, cuando acabe la misma y tenga "pruebas suficientes" de que se hubiera producido un delito contra la libertad sexual de Francisca Cadenas, pedirá la prisión permanente revisable.

Sobre la petición de un juez de que se aporte ADN del asesino confeso de Cadenas, Guerrero ha dicho que ella entiende por colaboración "otras cosas".

"Hubiese sido tan sencillo como levantar la mano y decir: 'Oiga que me negué en su momento pero que ahora estoy dispuesto', de esa manera pues quizá la UCO no lo hubiese tenido que pedir al juez y el juez no hubiese dictado un auto obligando", ha señalado. "Colaboración no ha habido, desde luego", ha añadido.

También, y sobre la declaración ante el juez este mes de los hermanos de los presuntos autores de la muerte de Cadenas, la abogada ha explicado que han sido llamados de oficio a raíz de las declaraciones que ha habido en sala. Así, ha explicado que se les ha llamado con un motivo y no porque sea el procedimiento habitual.

Finalmente, y sobre el cambio de cárcel, Verónica Guerrero ha indicado que se enteró de que habían cambiado de cárcel por la prensa y que desconoce la motivación del traslado.

Cabe recordar que este sábado, día 9, se cumplen nueve años de la desaparición de Francisca Cadenas y que se celebrará una concentración en la Plaza de España de Hornachos en recuerdo de su vecina.