El grupo Furriones celebra un concierto solidario en Don Benito a beneficio de la lucha contra el cáncer

El grupo extremeño Furriones ofrecerá el próximo 23 de mayo en las instalaciones de la Institución Ferial de Extremadura FEVAL, en Don Benito, un concierto solidario a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer, cuyos fondos se destinarán a financiar servicios gratuitos para pacientes oncológicos y sus familias, así como proyectos de investigación.

El concierto, presentado este martes en rueda de prensa en Don Benito, contará con un aforo de 640 localidades y entradas al precio de 10 euros.

El presidente provincial de la asociación, Miguel Ángel Mendiano, ha destacado que esta iniciativa “va más allá de su dimensión cultural” y tiene “un claro propósito social”, al tiempo que ha agradecido la implicación “desinteresada” de Furriones y la colaboración del Ayuntamiento de Don Benito, FEVAL y empresas privadas.

Mendiano ha recordado que la Asociación Española Contra el Cáncer mantiene una red de servicios gratuitos para pacientes y familiares, entre ellos atención psicológica, apoyo social, orientación sanitaria, pisos de acogida o banco de pelucas.

Además, ha señalado que la entidad es actualmente “la organización privada que más fondos destina a investigación oncológica”, con 143 millones de euros repartidos en 750 proyectos en los que participan más de 2.300 investigadores.

700 voluntarios en la provincia

En la provincia de Badajoz, la asociación está presente en 50 localidades, cuenta con diez sedes abiertas al público, entre ellas la de Don Benito, y más de 700 voluntarios.

“Cada entrada adquirida y cada aportación a la fila cero contribuye directamente al mantenimiento de todos estos servicios”, ha subrayado Mendiano, quien ha animado a la ciudadanía de Don Benito y de toda la comarca a participar en una cita que “no será solo una noche de música”.

Por su parte, la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Don Benito, Ana Cidoncha, ha trasladado el respaldo del consistorio al trabajo de la asociación y ha incidido en la importancia de seguir impulsando la investigación contra el cáncer.

El integrante de Furriones, Máximo Blanco, ha explicado que el grupo, fundado en 2013 y formado por 38 componentes de distintas localidades extremeñas, ha realizado ya más de cien conciertos dentro y fuera de la región.

Repertorio

El repertorio previsto para la actuación incluirá versiones de artistas como Juan Luis Guerra, Nino Bravo, Julio Iglesias, Marisol o Dúo Dinámico, además de temas populares y un cierre con jota extremeña junto al grupo Caramancho.

Blanco ha señalado que colaborar en este tipo de iniciativas supone “un incentivo y un plus” para una agrupación formada mayoritariamente por aficionados que compatibilizan la música con sus trabajos y sus familias.

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Las entradas podrán adquirirse en la sede local de la Asociación Española Contra el Cáncer, a través de internet y también el mismo día del concierto en FEVAL.