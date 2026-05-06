Herrera del Duque (Badajoz) será epicentro de la XVI Feria Ganadera y Agroturística de La Siberia

La localidad de Herrera del Duque volverá a ser el punto de encuentro fundamental para el sector agroalimentario de la provincia con la celebración de la XVI Feria Ganadera y Agroturística de La Siberia. Este certamen, que busca consolidarse como un referente del mundo rural en Extremadura, servirá de escaparate para mostrar el potencial económico, turístico y natural de la comarca.

La presentación oficial del evento tuvo lugar en la sala de prensa de la Institución Provincial, contando con la participación de Ramón Díaz Farias, vicepresidente tercero de la Diputación; Saturnino Alcázar, alcalde de Herrera del Duque; y Laura Rubio Calero, técnico de Patrimonio Natural.

Apoyo institucional y excelencia ganadera

La Diputación de Badajoz ha reforzado su compromiso con esta edición mediante la cesión de 42 ejemplares selectos de la finca 'La Cocosa' —40 hembras y 2 machos— para contribuir al fortalecimiento del sector primario. Ramón Díaz subrayó que la institución mantendrá una presencia activa con un stand propio diseñado para poner en valor el apoyo técnico brindado a productores locales y municipios.

Por su parte, el alcalde Saturnino Alcázar destacó que la feria es una oportunidad vital para dinamizar la economía local. Además, resaltó un hito importante para este 2026: la tradicional subasta de ganado, organizada por la Asociación Nacional de Criadores de Merino, ha sido reconocida con carácter nacional por el Ministerio de Agricultura.

Una programación para todos los públicos

La feria no solo se centrará en lo profesional, sino que busca combinar tradición con entretenimiento y formación. Entre las actividades programadas destacan:

Actos oficiales : La inauguración será el jueves 14 de mayo a las 19:00 horas, amenizada por la Banda Municipal de Música y el Grupo de Folklore La Cantarera.

: La inauguración será el jueves 14 de mayo a las 19:00 horas, amenizada por la Banda Municipal de Música y el Grupo de Folklore La Cantarera. Exposiciones y talleres : Habrá muestras permanentes de ganado ovino, caprino, vacuno y equino, además de actividades de tiro con arco, ludoteca y talleres familiares.

: Habrá muestras permanentes de ganado ovino, caprino, vacuno y equino, además de actividades de tiro con arco, ludoteca y talleres familiares. Formación técnica : Se celebrarán conferencias sobre la PAC post 2027 y agroseguros.

: Se celebrarán conferencias sobre la PAC post 2027 y agroseguros. Naturaleza: El viernes 15 se realizará la ruta de senderismo 'Sendero Azul', que recorrerá enclaves de la Reserva de la Biosfera de La Siberia.

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Gastronomía y música

El sabor de la tierra tendrá un papel protagonista con degustaciones de migas extremeñas, ajoblanco, cordero al burduntzi y productos locales como embutidos, vinos y cerveza artesanal. La oferta de ocio se completará con una variada agenda musical que incluye actuaciones de "Amor Castúo" y "Camelados", culminando con el concierto de Medina Azahara la noche del sábado en la Plaza de Toros. Con esta propuesta, Herrera del Duque reafirma su apuesta por el desarrollo rural y la promoción de su rico patrimonio cultural.