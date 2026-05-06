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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 6 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
La madre de uno de los niños que se escapó del colegio de Cerro Gordo en Badajoz pide a los padres más prudencia: "Les puede pasar a sus hijos"
Kelly Belo reclama más seguridad y un conserje: "Los familiares pasan como si no hubiera una puerta y dejan la puerta abierta"
El juez obliga al asesino de Francisca Cadenas a entregar su ADN
Autoriza a los agentes de la UCO a usar las "medidas coercitivas necesarias" para extraer a Julián González una muestra de saliva. El acusado, en prisión a la espera del juicio, se negó a realizar esa prueba. Los investigadores necesitan comparar su perfil genético con el de los objetos encontrados en la casa donde él y su hermano Manuel tuvieron nueve años enterrado el cadáver de su vecina
Desacreditar a la sociedad patriarcal a través del arte: La exposición 'Llámame loca' se inaugura en Badajoz
El colectivo artístico ARTA ha creado una colección que estará disponible desde hoy, hasta el 28 de mayo en Montesinos 22
Un juzgado perdona una deuda de 190.000 euros a un vecino de Badajoz con ludopatía
Sus adicciones lo llevaron a perder su casa familiar y a sobreendeudarse con préstamos rápidos, una situación a la que también arrastró a su pareja
Bares que aún sirven memoria
Esto es un brindis a título póstumo. Una forma de decir que aquellos bares, aunque cerrados, aún sirven algo.Sirven para explicar que Badajoz fue también la suma de todos esos mostradores donde se pidió «lo de siempre», se dejó fiado y se discutió de fútbol, de toros, de política, de Carnaval o de nada
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas