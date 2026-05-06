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Pillan a un vecino de Badajoz circulando a 129 kilómetros por hora en una vía urbana de Talavera la Real

Se enfrenta a una pena de prisión de tres a seis meses o a una multa de seis a 12 meses

Carretera de Talavera la Real.

Carretera de Talavera la Real. / Policía Local Talavera la Real

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

La Policía Local de Talavera la Real ha puesto a disposición judicial a un conductor, vecino de Badajoz, como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico tras ser captado por el radar circulando a una velocidad de 129 kilómetros/hora en una vía urbana limitada a 50 kilómetros/hora.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado día 18 de abril en la avenida de Extremadura de Talavera la Real (Badajoz), tras tener conocimiento los agentes de Policía local de esta infracción. Gracias a las averiguaciones y comprobaciones oportunas, en las que colaboró la Guardia Civil de Tráfico de Badajoz, pudieron identificar al conductor del turismo.

Diligencias policiales

Por todo ello, los agentes de Policía Local han instruido las diligencias policiales oportunas contra el conductor del vehículo como presunto autor de un delito contra la Seguridad Vial, al circular a una velocidad superior en 60 kilómetros por hora de la permitida en vía urbana, tal y como establece el Código Penal. Estas diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de los de Badajoz en funciones de guardia.

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Finalmente, en nota de prensa la Policía Local recuerda que el Código Penal castiga al que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana a la permitida reglamentariamente, con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a 12 meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

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