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Villanueva destina 55.000 euros a nuevas ayudas para comercio y emprendimiento

El objetivo es impulsar la creación, modernización y consolidación de negocios locales, con nuevas facilidades para ampliar el acceso a emprendedores, hosteleros y empresas de servicios.

Actividad comercial en Villanueva de la Serena.

Actividad comercial en Villanueva de la Serena. / LCB

Samuel Sánchez

Villanueva de la Serena

El Ayuntamiento de Villanueva de la Serena lanzará próximamente dos líneas de ayudas dotadas con 55.000 euros para impulsar la creación, modernización y consolidación de negocios locales, con nuevas facilidades para ampliar el acceso a emprendedores, hosteleros y empresas de servicios.

Según ha informado el concejal de Comercio, David Díaz, una de las convocatorias contará con 40.000 euros destinados a subvenciones a fondo perdido para la creación, renovación y modernización de establecimientos comerciales, hosteleros y de servicios. Estas ayudas cubrirán el 50 por ciento de la inversión realizada, excluido el IVA, con un máximo de 1.500 euros por beneficiario y una inversión mínima de 600 euros. Entre los gastos subvencionables se incluyen páginas web, presencia online, maquinaria, mobiliario, equipamiento informático, reformas, accesibilidad, iluminación o veladores.

Como principal novedad, podrán optar también empresas de nueva creación sin necesidad de acreditar doce meses de actividad previa, además de negocios ubicados en naves industriales y adjudicatarios del mercado de abastos.

La segunda línea, con una partida de 15.000 euros, estará destinada al alquiler de locales o naves para nuevos proyectos empresariales, con ayudas de hasta 1.000 euros según el coste mensual del arrendamiento.

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El consistorio elimina además este año la obligación de inscripción previa en el registro municipal de locales, según señalan desde el consistorio villanovense. n

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