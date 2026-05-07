Ateneo: el proyecto que pretende transformar la gestión de los ayuntamientos

En un contexto donde la ciudadanía demanda, de forma creciente, administraciones más ágiles, transparentes y menos burocráticas, la Diputación de Badajoz ha decidido dar un paso firme para conseguirlo. La presidenta del organismo provinicial, Raquel del Puerto, junto al jefe del departamento de calidad, Manuel Cordero, han presentado el Proyecto Ateneo, que pretende ayudar a aquellos pequeños municipios que encuentran trabas a la hora de asistir a los vecinos con papeleo diario.

El proyecto, que ha culminado sus dos primeros años de andadura -se inició en 2024 como fase piloto-, se ha implementado con éxito en 5 municipios de la provincia: Calamonte, Fuente del Maestre, Arroyo de San Serván, Castuera y Puebla de la Calzada. Esta primera fase no ha servido solo para ver cuál era su realidad administrativa, sino que ha sentado las bases de lo que será la "expansión a nivel provincial dentro del plan de cohesión territorial para que ningún municipio se quede atrás", asegura del Puerto.

"Estamos al servicio de los pueblos"

La presidenta de la institución ha destacado que el objetivo fundamental de Ateneo es "poner la administración al servicio de los pueblos". Según dice, los municipios de menos población son los que se enfrentan a retos que, a menudo, desbordan la capacidad de su personal. Señala que "muchos ayuntamientos solo pueden atender lo urgente, lo que les impide planificar su futuro" y asegura que "con Ateneo pretendemos que pasen a una gestión orientada al ciudadano y a la mejora continua". Por su parte, Cordero, que ha sido considerado el 'padre' de este proyecto, ha subrayado el creciente interés que el modelo está despertando a nivel nacional. "Es un modelo pionero y propio, diseñado desde y para nuestra provincia", ha asegurado.

La novedad más destacada es la puesta en marcha de la campaña 'Tu pueblo es tuyo'. Se trata de una iniciativa donde el ciudadano tomará la palabra para evaluar el impacto de Ateneo y estará segmentada por edades: jóvenes, adultos y mayores. La meta final es que ningún municipio se quede atrás y, tras los buenos resultados iniciales, se pretende incluir más municipios. "Los servicios públicos son esenciales para el bienestar y para que los ciudadanos puedan desarrollar sus proyectos de vida en sus localidades", concluyó del Puerto. Con Ateneo, la administración local no solo busca ser más eficaz, sino ser una herramienta útil y cercana para el progreso.

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Para asegurar unos resultados óptimos, la diputación ha creado un departamento que realiza un seguimiento de los ayuntamientos que participan. Durante esta primera fase, se ha trabajo intensamente con 29 empleados públicos y el proceso ha permitido establecer que los cinco municipios se sitúen en el primer nivel de los cinco que existen. A partir de ahora, trabajarán para resolver 30 áreas en las que han encontrado problemas y que formará parte de la siguiente fase, donde serán los propios ayuntamientos los que podrán medir su grado de implementación con una guía de evaluación elaborada por el área de cooperación municipal de la Diputación de Badajoz.