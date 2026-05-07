El Carolina Coronado de Almendralejo acoge la obra 'La loca historia del Siglo de oro'

El teatro Carolina Coronado recibirá este viernes 8 de mayo, a partir de las 20:30 horas, la representación de “La loca historia del Siglo de Oro”, una obra que ofrece un recorrido teatral por uno de los periodos más intensos de la historia de España. A través de una propuesta dinámica y cargada de humor, el espectáculo retrata una sociedad llena de contrastes, donde conviven reyes, pintores, dramaturgos, clérigos, pícaros y cómicos, en un contexto marcado por el poder, la religión y las ambiciones personales.

La obra, interpretada por Lola Sánchez, Cristina Zarandieta, Roberto Calle y Daniel Jaén, propone un viaje escénico en el que varios cómicos dan vida a diferentes personajes e historias, abordando temas que siguen vigentes como las guerras, el papel de la mujer o la lucha por ascender socialmente. Las entradas tendrán un precio de 6 euros en venta anticipada y 8 euros en taquilla, en una cita cultural que invita al público a disfrutar y reflexionar sobre las luces y sombras de una época clave de la historia.