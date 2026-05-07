Damián Gallego debuta en la novela con 'La serpiente interior' a los 70 años

El ginecólogo y escritor cacereño Damián Gallego presenta este jueves, 7 de mayo, su primera incursión en la literatura, la novela llamada 'La serpiente interior'. Su estreno tendrá lugar en Ámbito Cultural de El Corte Inglés a las 19.00 horas, donde el autor desgranará los detalles de una obra que habla de la vida de dos gemelos que nacen en un entorno rural y de ambiente convulso, por culpa del desánimo nacional que se vivía en España en 1901 tras perder la guerra de Cuba.

Según los organizadores, Gallego construye con una "prosa ágil y descriptiva", la trama donde el odio cainita de uno de los hermanos hacia el otro se convierte en el motor de una historia que atrapa por su realismo y su carga emocional. A pesar de abordar temas "oscuros", este libro también tiene espacio para "la ironía, el amor y la esperanza".

Debut literario

A sus 70 años, Damián Gallego se estrena en la literatura con 'La serpiente interior' tras una dilatada carrera en la medicina. El autor es especialista en Obstetricia y Ginecología y ha desarrollado, tras pasar por ciudades como Salamanca, Santander o Cádiz, gran parte de su labor profesional en Cáceres, donde retornó en 1991. Actualmente, continúa ejerciendo como ginecólogo en la ciudad cacereña.

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Su faceta humanitaria le ha llevado a fundar en 2009 la ONG Extremayuda, que ayuda a los más necesitados tanto en la capital cacereña como en la ciudad peruana de Trujillo. Esta labor social le ha valido para que en junio de 2023, el Colegio de Médicos de Cáceres le otorgara la medalla al mérito colegial como reconocimiento a sus valores profesionales y humanos.