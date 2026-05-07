Denuncian cargas irregulares de vehículos eléctricos en el cuartel de la Guardia Civil de Almendralejo

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado públicamente un presunto uso irregular de la red eléctrica en dependencias de la Guardia Civil en Almendralejo, así como una aplicación desigual del régimen disciplinario dentro del cuerpo en Extremadura. La organización sostiene que se están produciendo situaciones en las que, ante hechos similares, algunos agentes son sancionados mientras que otros no reciben ningún tipo de castigo, lo que, a su juicio, evidencia un trato arbitrario.

El caso concreto que ha generado mayor polémica en Almendralejo hace referencia a un agente destinado en dependencias oficiales que, según la denuncia, habría estado cargando su vehículo eléctrico particular de manera habitual durante varios meses utilizando la red del cuartel. Esta práctica, que supondría el uso de recursos públicos para fines privados, no habría sido sancionada pese a que, según AUGC, la propia Guardia Civil tenía conocimiento de los hechos. La situación contrasta con otro episodio ocurrido en 2025, en el que un guardia civil fue sancionado con una falta leve por realizar una única carga de su vehículo particular, cuyo coste no superó un euro.

Según explica la asociación, el caso de Almendralejo ha salido a la luz tras la denuncia interna presentada por un agente afiliado, en la que también se señala al responsable de la unidad por haber permitido o consentido estas actuaciones. El denunciante ha decidido además acudir a la vía penal contra el mando y el agente implicado, lo que ha elevado la gravedad del asunto y ha generado un notable malestar dentro del cuerpo. AUGC advierte de que este tipo de situaciones está deteriorando el clima laboral y la convivencia profesional entre los efectivos, al percibirse un agravio comparativo en la aplicación de las normas.

Desde la asociación insisten en que llevan tiempo alertando sobre un uso “arbitrario” de la Ley Disciplinaria, que en ocasiones responde más a decisiones subjetivas que a criterios objetivos vinculados al servicio. AUGC reclama una actuación clara y transparente para esclarecer los hechos y evitar que prácticas como esta queden impunes, al tiempo que pide que se garantice la igualdad de trato entre todos los agentes. Asimismo, confían en que esta polémica no empañe los actos previstos en la localidad con motivo del centenario del cuartel y el 180 aniversario de la fundación de la Guardia Civil.

Noticias relacionadas

Además, la asociación pone el foco en la necesidad de establecer protocolos claros sobre el uso de recursos en dependencias oficiales, especialmente ante el auge de los vehículos eléctricos. Consideran que la falta de regulación específica o de control efectivo puede dar lugar a situaciones como la denunciada, por lo que reclaman una revisión de los procedimientos internos que evite interpretaciones dispares y garantice un uso adecuado de los medios públicos.