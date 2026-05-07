La depuradora de Zurbarán (Badajoz) podría entrar en servicio tras el verano

La construcción de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales de Zurbarán, entidad local menor perteneciente a Villanueva de la Serena, avanza según los plazos previstos para iniciar su funcionamiento este mismo año. La infraestructura, gestionada por la Diputación de Badajoz a través del Consorcio Promedio, se encuentra actualmente al 50% de su ejecución y se espera que las obras concluyan después del periodo estival.

Financiación y Plan Depura

Este proyecto dispone de un presupuesto total de un millón de euros. La inversión se sufraga mediante el Plan Depura de la institución provincial —dotado con más de 22 millones de euros para municipios pequeños— y cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea a través del programa FEDER 2021-2027.

Durante una visita técnica realizada, el vicepresidente de Promedio, Francisco Buenavista, y la alcaldesa de la localidad, Sara Chavero, supervisaron el estado de los trabajos.

El vicepresidente de Promedio, Francisco Buenavista, y la alcaldesa de la localidad, Sara Chavero, durante la visita técnica. / Diputación de Badajoz

Capacidad y diseño técnico

A pesar de que Zurbarán cuenta con una población inferior a los 900 residentes, la planta ha sido diseñada con una visión de futuro. El sistema está dimensionado para dar servicio a 1.500 habitantes equivalentes, lo que permite absorber posibles incrementos poblacionales y gestionar adecuadamente la entrada de aguas pluviales.

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Beneficio medioambiental

El impacto ecológico de la puesta en marcha de esta instalación será significativo para la cuenca local. Según detalló Buenavista, la planta tendrá capacidad para depurar el volumen de agua equivalente a 35 piscinas olímpicas cada año. Este proceso de limpieza permitirá que los vertidos al arroyo Gudión se realicen en condiciones óptimas, mejorando así la calidad ambiental de este cauce que desemboca finalmente en el río Guadiana.