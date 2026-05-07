Suceso
Detenido por atracar a punta de pistola un estanco de Badajoz y llevarse 1.000 euros
El ladrón encañonó a una dependienta del establecimiento, en la avenida Carolina Coronado, mientras le exigía que le diera "todo el dinero"
Aprovechó una hora de poco tránsito, encañonó a la dependienta con un arma de fuego y le exigió que le diera "todo el dinero". La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local, ha detenido al presunto ladrón que el martes por la tarde atracó un estanco de la avenida Carolina Coronado de Badajoz, en la barriada de San Fernando, y se llevó un botín de unos 1.000 euros.
Los hechos, según han confirmado fuentes de la comisaría, sucedieron pasadas las cuatro de la tarde, cuando el hombre, que ocultaba su rostro, entró al establecimiento y amenazó con una pistola a la empleada, tras lo que huyó a toda velocidad.
La Policía Nacional se personó en el estanco de inmediato, pero, pese a que se buscó al sospechoso por el entorno, no se consiguió localizarlo.
Los agentes recabaron testimonios y pruebas, entre ellas las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Actitud nerviosa
Fue este miércoles, cuando sobre las 20.30 horas, agentes de la Policía Local que patrullaban por la calle Viriato, se percataron de que un varón se bajaba de un taxi en actitud nerviosa y tratando de ocultar algo entre sus pertenencias. Tras ser identificado, se le intervino un neceser en el que se encontró un arma corta.
La Policía Local requirió entonces la presencia de la Policía Nacional, que vinculó al sospechoso con el atraco al estanco de Carolina Coronado la tarde del día anterior, por lo que se le detuvo.
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