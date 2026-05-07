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La quesería acumula decenas de reconocimientos nacionales e internacionales

La Feria del Queso de Trujillo se rinde al ‘Cremocito de Monesterio’

La empresa quesera ‘Señorío de Monesterio’, se hace con el primer premio al queso de cabra pasta blanda del certamen trujillano

Inma Villalba con el diploma que acredita el primer premio de su producto

Inma Villalba con el diploma que acredita el primer premio de su producto / Cedida

Rafael Molina

Monesterio

 Los quesos que se elaboran a través de la firma ‘Señorío de Monesterio’ casi cuentan por premio su participación en los principales concursos nacionales e internacionales. El último reconocimiento ha sido el recibido el pasado fin de semana. En el marco de la XXXIX edición de la Feria Nacional del Queso de Trujillo, el ‘Cremocito de Monesterio’, se ha colocado como el mejor queso de cabra pasta blanda, obteniendo el primer premio en esta categoría.

 En el mismo certamen del año pasado, la quesería de Monesterio se hacía con el primer premio a la innovación de la cata-concurso, por su deliciosa ‘Tarta de queso artesanal de cabra’, resultado de la colaboración creativa de esta empresa y la panadería ‘Horno Monesterio’. A finales de 2025, el mismo producto recibía la máxima distinción en el Frankfurt International Trophy, con un Gran Oro.

 En sus cinco años de existencia, la empresa acumula decenas de premios, dentro y fuera de España. En certámenes internacionales importantes, se contabilizan, al menos, 7 grandes premios, entre los que destacan, Medallas de Oro, Plata y Bronce, en los World Cheese Awards, tres ‘Cinchos de Plata’ y media docena de premios nacionales en certámenes tan destacados como Trujillo o Valverde de Leganés.

Fidelidad en los concursos

 “Estamos dispuestos a exponer nuestros productos en todas las ferias y concursos”, afirma la copropietaria de la firma quesera, Inma Villalba. Más allá del reconocimiento que supone obtener premios importantes, su participación en certámenes como el de Trujillo, cumple con funciones “clave” para aumentar ventas y prestigio, abrir mercados, conseguir productos claramente diferenciados, generar confianza en el consumidor y, quizá lo más importante, poseer una etiqueta de calidad visible, para que el producto destaque y facilite la mejor elección entre los consumidores.

 La empresaria ha vuelto a mostrar su “agradecimiento” a la organización y al público que, “masivamente adquiere nuestro producto”, de tal forma que, “el último día de feria nos quedamos sin existencia del queso premiado”.

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 ‘Señorío de Monesterio’ se caracteriza por ser una empresa enfocada en la innovación de sabores. Tanto es así, que entre sus 16 variedades, (algunas de ellas reconocidas internacionalmente), destacan quesos al vino dulce, con jamón ibérico, encenizado, con mojama de atún, con finas hierbas, con manteca ibérica, encenizado… en modalidades de cabra, oveja y cremas de queso fundido.

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