Jordi Savall, gran protagonista del Festival Ibérico de Música de Badajoz

Badajoz volverá a convertirse en el epicentro de la cultura musical en la Península Ibérica con el Festival Ibérico de Música, organizado por la Sociedad Filarmónica de Badajoz. El próximo 30 de mayo se dará el pistoletazo de salida con la 43ª edición, que finalizará el 7 de junio. Contará con una programación de primer nivel donde el prestigioso director catalán Jordi Savall será el invitado de honor. 30 años después, el reconocido músico volverá a Badjaoz. Los escenarios del festeival serán de lo más variado: desde el teatro López de Ayala hasta el Salón Noble de la Diputación de Badajoz, pasando por la Sala Off Cultura, el patio de la Biblioteca de Extremadura y las calles y plazas de la ciudad.

El director del festival y presidente de la Sociedad Filarmónica de Badajoz, Javier González, ha revelado los detalles de lo que promete poner el foco en la música antigua como vehículo para contar historias. El nombre propio de esta edición es, sin lugar a dudas, el de Jordi Savall. El maestro catalán será la estrella y se podrá disfrutar de su propuesta el próximo 5 de junio en el teatro López de Ayala junto al grupo Hespèrion XXI con 'El arte de la variación y la improvisación: de la antigua Europa al Nuevo Mundo'. Esta edición también contará con figuras de la talla de Sara Rouh o el Moser String Quarter, una formación femenina que representa la vanguardia de la interpretación de cámara actual. "Es la única ocasión donde nuestra ciudad acoge nombres de este nivel", ha subrayado González, destacando la excepcionalidad de contar con este nivel de talento en Badajoz.

El festival cuenta con el respaldo de la Diputación de Badajoz. Durante el acto de presentación, el diputado de Identidad Cultural, Ricardo Cabezas, ha elogiado el "trabajo constante, riguroso y apasionado" de la filarmónica. Cabezas ha destacado que el interés en el festival no es fruto del azar, sino tres décadas de trabajo que “ha permitido no solo mantener vivo este festival, sino hacerlo crecer y situarlo en un nivel de excelencia reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras".

Descentralización y música en la calle

Una de las prioridades de esta 43ª edición es la descentralización cultural. El festival no se limitará al casco urbano de Badajoz, sino que se extenderá hacia el resto de la provincia, incluyendo como sedes los municipios de Olivenza y Almendral con el XVI Festival Joven. Según apunta Cabezas, el objetivo es que "la cultura llegue a todos los rincones", permitiendo que públicos de zonas rurales accedan a propuestas culturales de gran nivel que, de otro modo, serían difíciles de disfrutar.

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Además, el festival volverá a tomar el espacio público la tradicional actividad de 'Música en la Calle/Música na rua'. En ella, niños y jóvenes de conservatorio y escuelas de música de Badajoz y Portugal darán la bienvenida al público en las calles, creando un ambiente festivo que une la formación con la puesta en escena, poniendo el foco en el valor de ir más allá, ya no solo de la provincia, sino de España. Con este despliegue de talento y compromiso, el festival reafirma su papel como pilar fundamental del panorama cultural nacional. La mezcla de la música antigua con una propuesta enfocada a los más jóvenes, las calles de Badajoz se preparan para una semana donde el ritmo será su sintonía oficial.