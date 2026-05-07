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Infraestructuras

Medellín inicia la recuperación de su playa fluvial

El objetivo de esta actuación es mejorar este espacio natural como zona de baño

Trabajos de mejora de la playa fluvial de Medellín.

Trabajos de mejora de la playa fluvial de Medellín. / LCB

Samuel Sánchez

Medellín

El Ayuntamiento de Medellín ha iniciado los trabajos de acondicionamiento y puesta en valor de su playa fluvial, situada junto al río Guadiana, con el objetivo de recuperar este espacio natural como zona de baño y ocio.

El alcalde, Rafael Mateos, ha señalado que esta actuación forma parte de los compromisos adquiridos por el actual equipo de gobierno y ha destacado que el inicio de las obras ha requerido numerosas gestiones con la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura.

Los trabajos de esta primera fase se están ejecutando con la colaboración del parque de maquinaria de la Diputación de Badajoz, mientras que una segunda etapa será financiada con fondos propios del consistorio.

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Asimismo, Mateos ha explicado que el objetivo es “poner en valor y difundir” un entorno que considera “muy especial” para el municipio, en referencia a la playa fluvial y al espacio natural del Guadiana.

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