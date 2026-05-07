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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 7 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
Registro policial en una vivienda de Antonio Domínguez en Badajoz
Tres coches patrulla y un furgón se han desplazado hasta la calle Sebastián Moreno de Espinosa, en la barriada pacense
El Banco de Alimentos de Badajoz resiste con menos recursos: cae casi un 18% la entrada de alimentos en 2025
La subida de precios, la falta de grandes donaciones y el control más estricto de beneficiarios marcan un año en el que la entidad logra sostener el reparto pese a la presión
Javier Bejarano: "Cardiología en Badajoz era mi primera y única opción"
Debido a su buena puntuación en la prueba selectiva de medicina, ha sido el tercero en apostar por el Hospital Universitario de Badajoz para su residencia, decidiéndose por la especialidad de cardiología
Badajoz se descubre a través del dibujo en la exposición de Urban Sketchers 'Dibujar sin barreras'
La muestra se inaugura hoy a las 10.00 horas en Fundación CB y estará abierta al público hasta el 12 de junio. Incluye una selección de diseños y cuadernos realizados en salidas y encuentros que realizan desde el grupo de dibujantes
Flores de mayo
En todas partes hay una buena romería. Sus parcelas para cada grupo, las barras la noche antes, los trajes de romera, sus charangas y casetas de turrones varios. No eres de Badajoz si no has ido de chica, de joven, el primer domingo de cada mayo a Bótoa
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas