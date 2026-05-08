El ayuntamiento de Monesterio lanza 3 formaciones para 45 desempleados

El ayuntamiento de Monesterio podrá en marcha durante los próximos meses 3 acciones formativas, dirigidas a personas desempleadas, destinadas a la capacitación profesional en las especialidades de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales; Transporte Sanitario y Operaciones Básicas de Restauración y Bar.

Guillermo Robledo, concejal de formación y empleo, relata que, con estos cursos se da cobertura a “algunas de las necesidades actuales del mercado laboral, en el municipio y en la comarca, a través de acciones que, capacitan a las personas desempleadas, a través de cursos que benefician, tanto a quienes se encuentran en situación de desempleo, como a las empresas y, por tanto, a la economía del municipio”.

Adquirir competencias en sectores con una fuerte demanda de empleo, aumenta las posibilidades de encontrar trabajo, “estable”, con lo que, a través de la Unidad de Desarrollo y Formación, ‘Las Moreras’, se están canalizando, “diferentes acciones, destinadas a la formación adaptada a la demanda”.

Formación FACER

A través del proyecto provincial FACER, (Formación, Actitudes y Competencias para la Empleabilidad Rural), que lidera la Diputación Provincial de Badajoz, se pondrán en marcha dos formaciones en materia sociosanitaria: Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales y Transporte Sanitario.

Los cambios sociales, demográficos y sanitarios, suponen el aumento en la demanda de cuidados y atención especializada, con lo que, las personas interesadas podrán formarse en profesiones con “claras salidas laborales”. Se trata de cursos de “corta duración”, (algo más de 500 horas, incluidas prácticas), con certificados de profesionalidad y ayudas económicas, en forma de becas, por asistencia. Cursos presenciales, que se impartirán en las aulas de la UMDF Antonio Morales Recio, ‘Las Moreras’. En ambos casos, los cursos “son gratuitos y financiados íntegramente por la entidad provincial”. Están destinados a desempleados del territorio CID Tentudía, que agrupa las localidades de Bienvenida, Bodonal de la Sierra, Cabeza la Vaca, Calera de león, Fregenal de la Sierra, Fuente de Cantos, Fuentes de León, Monesterio, Montemolín y Segura de León.

Formación SEXPE

El tercero de los cursos está destinado a “seguir profesionalizando al sector hostelero de Monesterio”. Servicios, es al día de hoy el sector más pujante del municipio, con lo que se hace “fundamental” incidir en calidad y competitividad, para responder a las nuevas exigencias del mercado turístico y gastronómico.

En este caso, se oferta una formación dual, en la especialidad de Operaciones de Restaurante y Bar, a través del Programa Colaborativo Rural Ateneo, de la Junta de Extremadura, para lo cual, el ayuntamiento de Monesterio “recibe una subvención de unos 170.000 €”. El curso está destinado a una decena de personas en situación de desempleo, con el objetivo de favorecer la dinamización económica y generar oportunidades de desarrollo.

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Para más información, las personas interesadas deben dirigirse a las oficinas de la UMDF Antonio Morales Recio, Las Moreras, o a través del teléfono 924 516 636.