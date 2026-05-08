La Cocosa inaugura su temporada con la observación de Júpiter

La finca La Cocosa se convertirá el próximo 15 de mayo en el escenario de una experiencia única para los amantes del cosmos. Bajo el título 'Júpiter', el Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde de la Diputación de Badajoz dará el pistoletazo de salida a la programación 2026-2027 del Centro de Promoción y Protección del Cielo (CPPC). La cita, que comenzará a las 22:30 horas, permitirá a los asistentes descubrir los rasgos más impresionantes del planeta más grande del Sistema Solar.

Observación con tecnología avanzada

Durante la jornada, los participantes podrán disfrutar de una experiencia inmersiva que combina la observación a simple vista con instrumentación especializada. Mediante el uso de telescopios y sistemas de proyección en pantalla, se podrán distinguir las bandas nubosas de la atmósfera de Júpiter y sus satélites principales, además de otros objetos de cielo profundo.

El equipo de expertos del CPPC será el encargado de guiar la sesión, aportando datos sobre la composición y dinámica orbital de este planeta, que destaca por ser uno de los objetos más brillantes del firmamento nocturno.

Compromiso con el cielo nocturno

Más allá de la divulgación científica, la actividad busca concienciar sobre la protección del patrimonio natural nocturno. En este sentido, se explicarán las labores de la diputación para reducir la contaminación lumínica, en línea con la estrategia regional 'Extremadura, Buenas Noches'. Cabe destacar que La Cocosa es un enclave de referencia reconocido por la Fundación Starlight por la excelente calidad de su cielo.

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Inscripciones y transporte gratuito

La actividad cuenta con un aforo limitado a 50 plazas. Los interesados deberán formalizar su inscripción a partir del lunes 11 de mayo a las 10:00 horas a través de la web oficial del Área de Sostenibilidad de la Diputación. Para facilitar el acceso, la organización pone a disposición un servicio de autobús gratuito que saldrá de Badajoz a las 22:00 horas.