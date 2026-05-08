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Don Benito dedica tres calles del polígono de San Isidro a varios empresarios

Dedicadas a Enrique García-Margallo Guillén, José María Sánchez Quirós y Antonio Dorado Capilla, este último a título póstumo.

Acto de reconocimiento en el polígono San Isidro de Don Benito.

Acto de reconocimiento en el polígono San Isidro de Don Benito. / LCB

Samuel Sánchez

Don Benito

El Ayuntamiento de Don Benito ha celebrado recientemente un acto de homenaje en el Polígono San Isidro con el descubrimiento de tres nuevas calles dedicadas a Enrique García-Margallo Guillén, José María Sánchez Quirós y Antonio Dorado Capilla, este último a título póstumo.

El acto estuvo presidido por la alcaldesa, Elisabeth Medina, junto a miembros de la Corporación municipal, familiares y representantes del tejido empresarial de la ciudad. Durante la ceremonia se descubrieron las placas con los nombres de los homenajeados, vinculados al desarrollo económico y empresarial de Don Benito.

Amplia trayectoria

La regidora destacó la trayectoria de los tres empresarios y su aportación a sectores clave como el agroindustrial, el cooperativismo y la industria, subrayando que “una ciudad no se construye solo con calles y edificios, sino con las personas que dejan en ella su huella”.

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Además, Medina señaló que este reconocimiento pretende mantener viva la memoria de quienes contribuyeron al crecimiento de la ciudad y trasladar a las nuevas generaciones un ejemplo de compromiso y dedicación con Don Benito.

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