Reconocimiento
La Guardia Civil, la UCO y la familia de Francisca Cadenas recibirán el Escudo de Oro de la Villa de Hornachos
La imposición de los distintivos tendrá lugar este sábado, día 9, coincidiendo con la concentración convocada con motivo del noveno aniversario de la desaparición de Francisca Cadenas
El pleno de la corporación municipal de Hornachos ha aprobado este pasado jueves la propuesta de concesión del Escudo de Oro de la Villa de Hornachos a la familia de Francisca Cadenas, a la UCO y a la Guardia Civil.
La moción, impulsada por la alcaldía, y aprobada por unanimidad de los miembros de la corporación, pretende reconocer tanto la labor cotidiana de la Guardia Civil al servicio de la ciudadanía como, muy especialmente, la investigación que ha llevado a término con éxito en relación a Cadenas, la vecina de Hornachos cuyos restos óseos fueron hallados tras casi nueve años desaparecida.
Ejemplo de dignidad y lucha
Del mismo modo, se pretende reconocer el "ejemplo de dignidad y de lucha" que la familia Meneses Cadenas ha dado a toda España, exigiendo atención y recursos para el esclarecimiento de la desaparición de su esposa y madre y la entereza con la que están gestionando la "difícil situación generada por las circunstancias de su muerte".
La imposición de tales distintivos tendrá lugar este sábado, día 9, coincidiendo con la concentración convocada con motivo del noveno aniversario de la desaparición de Francisca Cadenas.
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