Monesterio presenta su mejor producto en el Salón del Jamón de Jerez de los Caballeros

Estar presente en el Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa de Jerez de los Caballeros es una cita “estratégica”, para industriales, empresas agroalimentarias e instituciones. Así lo entiende el ayuntamiento de Monesterio que, un año más, invitado por la organización del evento, presenta su producto más emblemático, con stand propio, como elemento estrella para la promoción del municipio. Durante estos días, Monesterio publicita sus industrias cárnicas y la celebración su Fiesta de Interés Turístico; el Día del Jamón de Monesterio; que en la presente edición se celebrará el sábado, 5 de septiembre.

Quienes acudieron a la inauguración del Salón del Jamón, pudieron catar y disfrutar del sabor único del jamón que se elabora en la localidad. Monesterio promocionará su producto y su Fiesta del Jamón, a lo largo de todo el fin de semana en este escaparate gastronómico y comercial, “clave para la promoción del jamón ibérico”, asegura el concejal de comercio, Guillermo Robledo.

La jornada inaugural contó con la presencia del concejal responsable del Área de Empleo, Comercio e Industria, Guillermo Robledo González y la concejala del Área Social, Agricultura y Ganadería, María Fernanda Díaz Barriga. Por el stand del Jamón de Monesterio pasaron las autoridades que participaron en la inauguración del evento, entre ellas, el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro; el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Abel Bautista; el diputado de Formación y Capacitación para el Empleo de la Diputación de Badajoz, Manuel Gómez, la diputada de la Asamblea y concejala del ayuntamiento de Monesterio, Margarita Núñez Sánchez, o el alcalde de Jerez de los Caballeros, Raúl Gordillo.

El premiado Jesús García con su familia y los representantes municipales / cedida

Jamón de Bronce

Además de su presencia institucional, los productos que elaboran los industriales de Monesterio, volvieron a brillar en el concurso ‘Jamón de Oro 2026’, cuyo Jamón de Bronce ha sido para el industrial y maestro cortador de Monesterio, Jesús García Carrasco, de la empresa ‘Arte Corte’.

No es la primera vez que García Carrasco se hace con alguno de estos galardones. En 2018 su firma comercial consiguió el máximo premio, al hacerse con el Jamón de Oro. En la edición de 2025, ‘Arte Corte Monesterio’, se llevó el segundo premio al mejor jamón, (Jamón de Plata) y el segundo premio a la mejor explotación ganadera.

El industrial ha mostrado su “satisfacción” por este logro. “Algo estaremos haciendo bien”, expresaba con satisfacción, tras la consecución del Jamón de Bronce. Para los productores galardonados, este concurso representa “un escaparate de primer nivel”, expresa García Carrasco. “Su trayectoria consolidada en el sector ibérico”, hace que, los productos ganadores consigan un “gran impulso mediático y comercial”, además de premiar el “buen hacer y la maestría en la curación del producto”.

Noticias relacionadas

El ‘Jamón de Bronce’ presentado por Jesús García proviene de cochinos criados en la localidad onubense de Zufre. Animales de “poco tamaño, ibéricos 100%, alimentados exclusivamente con bellota en la época de montanera, con 4 años de curación”.