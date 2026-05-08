Actualidad
Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 8 de mayo
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:
La escasez de viviendas en Badajoz tensa la actividad de las agencias inmobiliarias
El poco habitual buzoneo se ha incrementado y algunos de ellos de manera anónima algo que critican los expertos. Los profesionales del sector recurren a las redes sociales para captar nuevos clientes
Los precios de las viviendas en Badajoz se estancan, pero siguen en máximos históricos
El coste de los inmuebles sufre una leve corrección tras años de subidas
Programación del viernes 8 de mayo en la Feria del Libro de Badajoz 2026: pregón, horarios y actividades
Esta convocatoria, la más importante de la cultura en la ciudad, ofrecerá 79 presentaciones, así que toma nota de las que se celebrarán en esta primera jornada
El barítono André Baleiro y el pianista David Santos protagonizan un concierto sobre la fuerza del mar
El recital, que crea un paisaje sonoro a partir de dos grupos temáticos, comenzará esta tarde a las 19.30 horas en Montesinos 22
Teresa Crespo invita a explorar el diálogo entre la poesía y la fotografía en su muestra '21 + 7, Haiku del Corazón'
La exposición ha sido inaugurada este jueves en la Sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz. Permanecerá abierta al público hasta el próximo 6 de junio
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas