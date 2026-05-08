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Las noticias de Badajoz: los titulares que no debes perderte hoy, 8 de mayo

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Mensaje aparecido en el buzón de una vivienda en el centro de Badajoz para localizar pisos en venta.

Mensaje aparecido en el buzón de una vivienda en el centro de Badajoz para localizar pisos en venta. / J. H.

La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Badajoz:

La escasez de viviendas en Badajoz tensa la actividad de las agencias inmobiliarias

El poco habitual buzoneo se ha incrementado y algunos de ellos de manera anónima algo que critican los expertos. Los profesionales del sector recurren a las redes sociales para captar nuevos clientes

Los precios de las viviendas en Badajoz se estancan, pero siguen en máximos históricos

El coste de los inmuebles sufre una leve corrección tras años de subidas

Programación del viernes 8 de mayo en la Feria del Libro de Badajoz 2026: pregón, horarios y actividades

Esta convocatoria, la más importante de la cultura en la ciudad, ofrecerá 79 presentaciones, así que toma nota de las que se celebrarán en esta primera jornada

El barítono André Baleiro y el pianista David Santos protagonizan un concierto sobre la fuerza del mar

El recital, que crea un paisaje sonoro a partir de dos grupos temáticos, comenzará esta tarde a las 19.30 horas en Montesinos 22

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La exposición ha sido inaugurada este jueves en la Sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz. Permanecerá abierta al público hasta el próximo 6 de junio

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