Radiografía del mercado inmobiliario
Los precios de las viviendas en Badajoz se estancan, pero siguen en máximos históricos
El coste de los inmuebles sufre una leve corrección tras años de subidas
El mercado inmobiliario en Badajoz mantiene precios elevados, aunque empieza a dar señales de estabilización tras varios años de incrementos continuados.
Los expertos coinciden en que la evolución actual no responde tanto a una caída de la demanda como a un ajuste natural tras el fuerte crecimiento reciente.
Precios por zonas
En zonas como Valdepasillas, el precio de un piso de unos 100 metros cuadrados se sitúa, de media, entre los 180.000 y los 240.000 euros, dependiendo principalmente del estado del inmueble. En el centro, en áreas como Santa Marina, la horquilla se amplía y puede alcanzar entre 180.000 y 260.000 euros. En barrios como San Roque, tradicionalmente más accesibles, los precios siguen siendo más contenidos, con valores que oscilan entre los 140.000 y los 180.000 euros para viviendas de características similares.
Pese a estas cifras, los profesionales insisten en que el precio final depende de múltiples factores, como la existencia de garaje, reformas recientes o la ubicación exacta dentro del barrio. Además, advierten de que muchos vendedores toman como referencia anuncios que no reflejan operaciones reales. Como explica el sector, los precios de cierre suelen situarse por debajo de los publicados.
Moderación percibida
En cuanto a la evolución del mercado, se empieza a percibir una moderación. «No van a subir como han estado subiendo. Es imposible», señala Tana Almodóvar, quien habla de una «corrección» más que de una bajada. En la misma línea, Ángel Sotoca apunta a un cambio en el ritmo de operaciones: «Hay índices de bajada de, incluso hasta de un 7 y un 11% de bajada de ventas». Este descenso refleja una cierta contención, aunque lejos de un desplome. Con todo, el factor determinante sigue siendo la escasez de vivienda. La falta de oferta mantiene los precios en máximos históricos y limita cualquier ajuste significativo.
Mientras no aumente el número de inmuebles disponibles, el mercado continuará tensionado, incluso en un contexto de ligera desaceleración.
- Un joven de 32 años muere en un tiroteo en Villanueva de la Serena que deja otro herido grave
- Ilham, la mujer asesinada por su pareja en Don Benito, era madre de cuatro hijos
- El abogado de los dos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: 'Me gustaría que la Guardia Civil no perdiese mucho tiempo con estas personas
- La UCO registra la vivienda de los dos hermanos investigados por la desaparición de Francisca Cadenas
- Confirmado: Los paquetes 'bomba' dirigidos a Gallardo en Diputación de Badajoz no contienen explosivos
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Encuentran sin vida a un joven desaparecido en Badajoz
- Los restos de Francisca Cadenas aparecen en un pequeño hueco tapado con cemento y losetas