Hasta el 17 de mayo
Programación del viernes 8 de mayo en la Feria del Libro de Badajoz 2026: pregón, horarios y actividades
Esta convocatoria, la más importante de la cultura en la ciudad, ofrecerá 79 presentaciones, así que toma nota de las que se celebrarán en esta primera jornada
El paseo de San Francisco vuelve a convertirse en el punto de encuentro de los lectores pacenses. La 45 Feria del Libro de Badajoz se celebrará del 8 al 17 de mayo y reunirá durante diez días presentaciones literarias, firmas de ejemplares, talleres infantiles, propuestas de cómic, cuentacuentos y actividades escolares.
Como viene siendo habitual, los nombres más esperados se reparten a lo largo de toda la programación. Juan Manuel de Prada será el encargado de abrir oficialmente la feria con el pregón inaugural, mientras que por las carpas pasarán autores como Luz Gabás, Vicente Vallés, Luis Zueco, Sergio del Molino, Isabel San Sebastián, Lorenzo Silva, Santiago Díaz, Juan Soto Ivars, Espido Freire, Blue Jeans, César Pérez Gellida o Juan del Val, entre otros.
Inauguración oficial
La feria arrancará oficialmente el viernes 8 de mayo a las 19.00 horas con la inauguración oficial de la 45 Feria del Libro de Badajoz y el pregón de la feria, que correrá a cargo del escritor Juan Manuel de Prada. El punto de encuentro será la Portada de la Feria y, posteriormente, el acto se desarrollará en la Carpa de Conferencias.
A las 20.30 horas se inaugurará la Exposición Bibliográfica 'Manuel Terrón Albarrán. Bibliófilo', organizada por el Ayuntamiento de Badajoz y la Unión de Bibliófilos Extremeños. La muestra estará ubicada en la Carpa de Exposiciones. UBEX. Tras la inauguración, está previsto realizar un recorrido por los expositores de la feria.
La programación infantil también estará presente desde el primer día. La Carpa Infantil acogerá el Rincón de la lectura de 17.30 a 22.00 horas, y de 20.00 a 20.45 horas se celebrará una sesión de cuentacuentos, pensada para acercar la feria a las familias desde la tarde inaugural.
Además, el pregón contará con traducción simultánea en Lengua de Signos Española, dentro de las medidas de accesibilidad previstas por la organización.
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