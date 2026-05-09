Suceso
Denuncian el intento de secuestro de un niño de 5 años en Almendralejo
La familia asegura que un hombre le agarró del brazo en la estación de autobuses mientras jugaba con otros niños
La Policía Nacional investiga un presunto intento de secuestro a un menor de cinco años en Almendralejo. Los hechos, según ha relatado el padre del niño a través de redes sociales, habrían ocurrido este miércoles sobre las 20.30 horas en la estación de autobuses de la localidad.
En su publicación, el progenitor asegura que un hombre agarró del brazo a su hijo y le dijo "vente conmigo, cariño". El menor reaccionó dando un tirón del brazo y pidiéndole que lo soltara. En ese momento, llegaron varios amigos del niño y el hombre salió corriendo, subiéndose posteriormente a un coche gris.
Precaución
La publicación se ha difundido ampliamente en redes sociales, donde el padre pide precaución a otras familias y advierte de la importancia de no perder de vista a los menores.
Por su parte, la Policía Nacional ha confirmado a este medio que la familia ha presentado una denuncia en dependencias policiales, aunque precisan que, por el momento, no hay nada confirmado más allá de lo declarado por los denunciantes. Además, indican que, hasta ahora, no consta la existencia de un sospechoso identificado.
Las fuerzas de seguridad han abierto una investigación y practicarán las diligencias necesarias para tratar de esclarecer los hechos ocurridos.
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