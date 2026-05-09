Nueve años desde su desaparición
Hornachos homenajea a Francisca Cadenas en una emotiva concentración
El municipio clausura los actos de homenaje con mensajes de dolor, pidiendo justicia y reconociendo a su familia, a la Guardia Civil y la UCO
David Torres
Hornachos cerró una herida de nueve años con su última concentración en recuerdo de Francisca Cadenas. El municipio pacense celebró ayer el último acto del aniversario de su desaparición con palabras de dolor, exigencia de justicia y el reconocimiento a la Guardia Civil, la UCO y la familia Meneses Cadenas.
La plaza de España de Hornachos acogió ayer la última concentración convocada en recuerdo de Francisca Cadenas, nueve años después de su desaparición. Está vez con la certeza de lo que ocurrió. Entre el público se encontraba la familia de Rosalía Cáceres. Paco Lobatón, de QSD Global, reconoció el valor de la familia y del municipio. Carmen Reyes, pareja de Javier Meneses, fue directa: «¿Cómo es posible que sean capaces de mirar a los ojos de aquellos que han arrebatado una vida? Esto es otro caso de violencia contra las mujeres». David Meneses, sobrino de Francisca, añadió: «Hoy nuestras voces serán el trueno que romperá la cobardía».
Dos de sus hijos, emocionados, tomaron también la palabra. Javier se dirigió directamente a su madre: «Ojalá supieras cuánto se te quiere. Extremadura y Hornachos nunca te olvidarán. José Antonio agradeció a la Guardia Civil y a la UCO que no dejaran que su nombre se olvidara: «Gracias a la UCO y a la GC por no dejar que el nombre de mi madre se olvidara. Su legado es el de todo un pueblo apoyando».
El alcalde Francisco Buenavista impuso el escudo de oro de la villa, aprobado por unanimidad en el pleno del pasado 7 de mayo, a José Antonio Meneses, que lo recogió en representación de toda su familia. No sin poner antes en valor el trabajo de ambos cuerpos y les trasladó el reconocimiento de todo el municipio por su “constante ejemplo de lucha y de coraje”.
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