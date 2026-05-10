El ‘Maratón de la Miel Fuenlabrada MTB’ corona su XXIV edición

Fuenlabrada de los Montes se convierte un año más en el epicentro del ciclismo de montaña con la celebración de la XXIV edición del Maratón de la Miel Fuenlabrada MTB 2026. Esta cita, patrocinada por la Diputación de Badajoz, destaca por su singularidad al utilizar la miel —principal motor económico y seña de identidad local— como gran protagonista y recompensa para los participantes.

Un escaparate deportivo y económico

Durante la presentación oficial, el diputado provincial Saturnino Alcázar subrayó que la prueba es una referencia consolidada en Extremadura y un escaparate para proyectar la imagen de la comarca de La Siberia. Por su parte, el alcalde Juan Carlos Sequera resaltó la proyección internacional del evento, que atraerá a unos 250 ciclistas procedentes de Portugal y de 15 provincias españolas.

Dos días de competición técnica

El programa deportivo arrancará el sábado 16 de mayo con pruebas de promoción para menores y una "Gran Crono" opcional de 8 kilómetros. El plato fuerte llegará el domingo 17 de mayo a las 09:00 horas con la salida de la maratón principal, que cuenta con 86 kilómetros y un desnivel positivo de 2.000 metros. La versión corta de la ruta será de 48 kilómetros y 1.000 metros de desnivel. Todo esto tendrá lugar en las pistas y senderos por la Reserva de la Biosfera de La Siberia y la Reserva Regional de Caza del Cíjara. Esta carrera supone, además, el cierre del circuito del Open de Extremadura XCM, siendo la cuarta y última prueba puntuable.

Récord de participación femenina

La edición de 2026 ha alcanzado un hito histórico con un récord de inscripción femenina, contando ya con 15 ciclistas, entre las que destaca María Reyes Murillo. En el cuadro masculino, la prueba contará con figuras de la talla de David Arroyo, Raúl Rodríguez y Fernando Navas.

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Como dicta la tradición, los ganadores absolutos en ambas categorías recibirán su peso en miel, mientras que el resto de los clasificados obtendrán diversos productos de la tierra. Los interesados tienen hasta el 12 de mayo para inscribirse a través de la web de la Federación Extremeña de Ciclismo.