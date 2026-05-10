Monesterio vive intensamente el inicio de su romería de San Isidro a pesar de la climatología

Monesterio disfruta plenamente de los actos previos a la celebración de la LXXXIII Romería de San Isidro Labrador que, tendrá sus días grandes a partir del próximo miércoles, hasta que finalice el fin de semana. Los chaparrones que cayeron durante toda la jornada del sábado respetaron los horarios programados con lo que, la carpa que, por primera vez se instaló en los aparcamientos municipales del Paseo de Extremadura, lució espléndida, con un seguimiento masivo para participar en los actos oficiales de coronación de Romeros y Romeras.

Durante el acto institucional, el Hermano Mayor, Santiago González Pecellín, incidió en la importancia de “seguir las normas para que el camino del próximo jueves se desarrolle sin ningún tipo de incidentes”. Del mismo modo, recordó la “colaboración” de todos los carros, carretas y carriolas, para la limpieza de los espacios naturales que recorrerá la ruta, entre Monesterio y la Pradera de Culebrín. Finalmente, en nombre de la Hermandad, invitó a todos los monesterienses, a participar en el quinario a San Isidro, que se celebra, cada tarde en la Parroquia San Pedro Apóstol, así como a la procesión del Santo por las calles del pueblo, que tendrá lugar el miércoles, día 13.

Monesterio corona a sus Romeros y Romeras Mayores e Infantiles / Rafael Molina

Nombramientos oficiales

Todos tomaron la palabra. Romeros, romeras y capataz, entrantes y salientes, desearon lo mejor a sus sucesores. Vicente Naranjo, Capataz de Camino, tras agradecer públicamente su elección, pidió a quienes realicen el camino, un comportamiento cívico, responsabilidad y respeto, en beneficio de todos.

Inmaculada Ferreira, Romera Mayor, que recogió el testigo de su análoga, Julia Chaves, quiso hacer de su nombramiento, un “homenaje a las mujeres”, abuelas y madres, que, “año tras año, hacen posible que la fe, la tradición y la fuerza femenina caminen juntas para mantener y enriquecer el espíritu de nuestra romería dando, calor, color y alegría a la fiesta que mas nos identifica como pueblo”.

El saluda de Manuel Lancharro Chavero, Romero Mayor de las fiestas, estuvo precedido por unas palabras de su antecesor en cargo, José Calderón. Lancharro expresó su satisfacción por una elección “muy soñada”. Recordó sus primeras romerías, junto a sus padres y sus hermanas y la evolución de la fiesta, hasta convertirse en lo que hoy representa para Monesterio.

Especialmente emotivas fueron las intervenciones de los niños y niñas, Romeros y Romeras Infantiles, salientes y entrantes. Celia Calderón entregó el testigo a Lola Parra Sánchez y Manuel Pagador a su compañero, Alberto Villalba González. Antes de las intervenciones de Romeras y Romeros, así como del traspaso de poderes del cargo de Capataz de Camino, la organización procedió a la entrega de premios del concurso de dibujo a través del cual se eligió la portada del libro y el cartel que anuncia la romería. La ganadora ha sido Alba Calderón Quiroga.

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Una vez finalizado el acto oficial hubo música en directo con la Orquesta Suroeste. La tradicional verbena se prolongó hasta pasadas las 4:00 de la madrugada.